Мобилизация в Украине перестанет быть похожей на нынешнюю: что планируют изменить

Мобилизация в Украине в ближайшее время может претерпеть изменения

В Украине идет мобилизация и вскоре она изменится так, что не будет похожа на ту, которая есть сейчас — об этом рассказал советник министра обороны Украины Сергей Стерненко на своей странице в соцсети. Он записал соответствующее видео.

«Я вижу каждый день новости по поводу нашей мобилизации, где иногда происходит просто сплошной «трэш», который цензурными словами нельзя прокомментировать и объяснить. Но по мобилизации будут очень серьезные изменения. Она перестанет быть похожей точно на то, что происходит сейчас», — сообщил Стерненко и отметил, что пока озвучивать деталей не станет.

«Потому что для того, чтобы все произошло правильно, нужно помолчать до того момента, пока все начнется», — сказал он и уточнил, что Украина будет привлекать больше иностранцев на военную службу.

Сразу несколько источников ТСН.ua в Верховной Раде сообщили, что по их данным, речь идет о более углубленной цифровой составляющей — то есть, вероятно, рассматривается вариант обращения большего внимания на электронные реестры, где содержится информация о военнообязанных.

Ранее в парламенте высказывали мнение, что в этой мобилизационной работе помогут идентификационные коды.

В свою очередь, по данным нескольких парламентариев, на сегодня известно, что в течение следующих двух-трех недель Минобороны Украины планирует презентовать в Верховной Раде изменения к мобилизации. О такой вероятности в комментарии для ТСН.ua рассказал представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По данным другого парламентария, изменения действительно возможны, но, скорее всего, они не коснутся процесса оповещения в общественных местах.

По словам народных депутатов, какие-либо наработки и предложения будут нуждаться в том, чтобы за них либо проголосовала Верховная Рада, либо эти изменения будут прописаны в правительственных постановлениях.

Мобилизация и ее усиление: что говорят в Раде

Кроме того, на днях во многих Telegram-каналах со ссылкой на народного депутата Максима Бужанского распространили информацию, якобы Верховная Рада больше не будет голосовать ни за какое-либо усиление мобилизации.

В комментарии для ТСН.ua Максим Бужанский сообщил, что паблики вырвали его слова из контекста.

«Это — отрывок из видео, из какого-то эфира на прошлой неделе. Это было вырвано из контекста, но я его полностью подтверждаю. Я уверен, что за усиление мобилизации Верховная Рада действительно голосовать не будет. С одной стороны, Рада не будет на себя больше брать столь непопулярные шаги, с другой стороны, в этом вообще нет нужды, потому что уже есть взвешенный и достаточно жесткий закон об усилении мобилизации, который Рада приняла в апреле 2024 года. И его просто некуда еще жестче делать», — говорит Бужанский.

И продолжает: «Там очень понятная цепь: прислали повестку и если человек не пришел, то немедленно выписывают штраф. Если человек не оплатил, то автоматически посредством исполнительного производства ему блокируют счета. Что еще можно здесь усилить? Увеличить количество штрафов? Речь не о размере штрафов, а просто о том, что этот закон никак не выполняется вообще. В другом интервью я говорил, что за весь 2025 год — всего 30 тыс. арестов счетов, за первые четыре месяца этого года — 6 тысяч арестов счетов».

