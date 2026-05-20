"За 20 тысяч даже не сможете прожить": военный честно ответил, что нужно изменить в мобилизации

Павел Казарин

Журналист и военнослужащий Павел Казарин заявил, что Украине нужно менять подход к мобилизации и службе в армии. По его словам, долгосрочную войну нельзя продолжать вести по логике краткосрочного рывка, рассчитывая только на тех, кто уже воюет.

Об этом он сказал в эфире Radio NV.

Казарин подчеркнул, что с 2022 года в Украине сложилась ситуация, когда долгая война фактически ведется по правилам короткой.

"У нас с 2022 года долгосрочная война ведется по правилам краткосрочной. Такое иногда ощущение, что еще немного, еще последний километр надо добежать и добежим его силами тех, кто уже служит, а не будем привлекать новых", - сказал он.

Что нужно изменить в армии

По мнению военнослужащего, усиление мобилизации должно происходить не только из-за административного давления, но и улучшения условий службы. Одним из ключевых вопросов он назвал денежное довольствие военных.

Казарин считает, что базовая зарплата в 20 тысяч гривен не может быть достаточной мотивацией, особенно для людей с семьями.

"Базовая зарплата в 20 тысяч гривен - это, конечно, какой-то фактор уныния. Если у вас есть семья, дети, вы собираетесь служить где-то в тылу, вас приглашают служить программистом в командовании, то за 20 тысяч гривен вы даже не сможете прожить", - отметил он.

По его словам, даже повышение минимальной выплаты до 30 тысяч гривен не решает проблему.

"Мне кажется, стартовая зарплата в армии должна начинаться от 40, возможно, 50 тысяч гривен", - заявил Казарин.

Четкий срок службы

Еще одним немаловажным фактором военный назвал определенные сроки службы. По его мнению, люди должны понимать, на какой период они идут в армию и когда смогут вернуться в гражданскую жизнь без постоянной неопределенности.

"Чтобы люди понимали: да, мы заходим в армию на два года, после того у нас будет такой-то промежуток времени, когда мы абсолютно чувствуем себя никому ничего не виноватыми", - объяснил он.

Ответственность за уклонение

В то же время Казарин подчеркнул, что система должна совмещать мотивацию с ответственностью. По его словам, если человек уклоняется от учета или игнорирует повестки, у государства должно быть действенный механизм реагирования.

"В случае, если человек уклоняется от того, чтобы стать на учет, бросает повестку в помойку и т.д., то государство считает, что это нарушение правил и наступают последствия", - сказал военный.

Он добавил, что главное — не только определить наказание, но и обеспечить его неотвратимость.

Мобилизация в Украине — последние новости

На фоне дискуссий о реформе службы и мобилизации в Украине власти заявляют, что снижение мобилизационного возраста пока не рассматривается.

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил, что вопрос снижения мобилизационного возраста, а также ограничения выезда за границу для мужчин в возрасте 18–22 лет сейчас не стоит на повестке дня.

В то же время, он допустил, что в будущем такие вопросы теоретически могут зависеть от ситуации на фронте. Однако, по его словам, это даже не обсуждается на уровне оценки рисков.

Еще одна важная тема – бронирование работников. По данным министра экономики Алексея Соболева, в Украине сейчас забронировано от мобилизации 1,37 миллиона граждан.

В Минэкономики подчеркивают, что речь идет о работниках критически важных предприятий, обеспечивающих работу государства и значительную часть бюджетных поступлений.

«Критически важные забронированные предприятия генерируют 60% налоговых поступлений. Это действительно критические предприятия, которые должны работать по функционированию государства», — пояснил Соболев.

