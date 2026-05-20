Украинка нашла в Испании регион, который обходят многие беженцы: что там с зарплатами

Испания / © unsplash.com

Реклама

Украинская беженка, уже два года живущая в Испании, сравнила жизнь на популярном среди украинцев восточном побережье и в северной Стране Басков. По ее словам, север имеет более высокие зарплаты, более спокойную атмосферу и лучшую безопасность, но в то же время существенно проигрывает по ценам на жилье и доступности украинских продуктов и заведений.

Об этом украинка roksi.sk рассказала в своем видеоблоге.

Чем Страна Басков отличается от восточного побережья Испании

По словам украинки, восточное побережье Испании остается значительно более популярным среди украинских беженцев. Там больше диаспора, проще найти знакомые продукты, украинские заведения и работу через своих.

Реклама

Однако Страна Басков, по ее мнению, имеет ряд преимуществ, которые могут стать решающими для тех, кто ищет не туристическую Испанию, а более стабильную жизнь.

Одним из главных преимуществ она называет безопасность. По словам блоггерши, в этом регионе можно спокойно ходить вечером, не бояться оставить телефон в кармане или автомобиле на улице на несколько недель.

"Здесь не страшно оставить телефон в заднем кармане, не страшно забыть закрыть авто или даже оставить его на улице на несколько недель. Можно спокойно гулять вечером. На востоке это уже совсем другая история", - рассказала украинка.

Она отмечает, что на туристическом востоке страны ситуация иная: там чаще случаются кражи, особенно в людных местах, на вокзалах и туристических районах.

Реклама

Зарплаты выше, но найти работу посложнее

Еще одним преимуществом Страны Басков украинка называет уровень зарплат. По ее словам, это один из самых богатых регионов Испании, поэтому оплата труда здесь может быть значительно выше, чем на востоке.

В то же время трудоустроиться в Стране Басков сложнее. Без знания испанского языка, по словам блоггерши, найти хорошую работу почти невозможно. На востоке страны это проще из-за большого украинского сообщества, но условия труда и зарплаты там часто менее привлекательны.

"Здесь реально платят больше, особенно в транспорте. Так что, дальнобойщики, вы здесь зарабатываете больше всего", - отметила она.

Климат без жары до +40

Украинка также обратила внимание на климат. По ее словам, север Испании часто пугает мигрантов рассказами о постоянных дождях, но на самом деле погода там более комфортная, чем кажется.

Реклама

Дожди, по ее словам, обычно быстро проходят, а регион остается зеленым, свежим и без изнуряющей жары. На восточном побережье летом температура может подниматься до +40 градусов, что превращает города в каменные джунгли.

Чистота и сервис

Отдельно украинка отметила чистоту в Стране Басков. По ее словам, коммунальные службы работают очень качественно, а улицы регулярно убирают.

На востоке Испании, по ее наблюдениям, из-за большого количества туристов и не всегда ответственное отношение владельцев собак к уборке чистоты значительно хуже.

Минусы севера: дорогое жилье и "гастрономическая тоска"

Несмотря на преимущества, украинка признает, что у жизни в Стране Басков есть и минусы.

Реклама

"Иногда так хочется украинского борщика, а не тапаса. А его просто здесь нет. Поэтому, если кто-то думает открыть бизнес, мы вас здесь очень ждем", - пошутила блогерша.

Второй большой минус – цены на покупку жилья. Если аренда в разных регионах Испании может быть примерно на одном уровне, то купить квартиру на севере гораздо дороже.

По словам украинки, в Стране Басков цены стартуют примерно от 180 тысяч евро за маленькую студию в полуподвальном помещении. За нормальную квартиру придется заплатить не менее 250 тысяч евро. На востоке страны, по ее словам, приличные варианты можно обнаружить даже за 100 тысяч евро.

Украинские беженцы все чаще сравнивают жизнь в Европе

Ранее украинские беженцы также рассказывали о разнице в расходах между Украиной и странами Европы. В частности, украинка Людмила Русина сравнивала жизнь в Житомире и немецком Эрфурте.

Реклама

По ее словам, минимальная зарплата в Германии после уплаты налогов в 2026 году составляет около 1650 евро, в то время как в Украине — 8647 грн. В то же время расходы в Европе значительно выше: аренда однокомнатной квартиры с коммунальными услугами в Эрфурте может стоить около 25 тысяч грн, тогда как в Житомире — примерно 9 тысяч грн.

Другая украинка рассказывала о переезде из Польши в Португалию. По ее словам, Польша привлекательна соотношением цены и качества: там сравнительно доступно жилье, развитая инфраструктура, чистые города и хорошие дороги. В то же время, многие украинцы продолжают искать страну или регион, где им будет комфортнее жить, работать и строить будущее.

Новости партнеров