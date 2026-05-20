Младенец в ожогах, убитые люди и руины вместо домов: РФ устроила террор в городах Украины (фото)

Обстрел Украины / © ТСН

Российские оккупанты устроили массированный ночной террор украинских городов, ударяя по жилым домам, гражданским предприятиям и инфраструктуре. Под вражеским огнем оказались Конотоп, Одесса, Днепр, Харьковская, Херсонская и Запорожская области. Спасательные операции в поврежденных зданиях продолжались до самого утра.

ТСН.ua собрал все подробности обстрела.

Сумщина: разрушение в центре Конотопа

Ужасная ночь выдалась для жителей Конотопа на Сумщине. В течение нескольких часов город находился под массированной атакой вражеских «Шахедов». Раздалась серия мощных взрывов. Один из беспилотников попал в жилую многоэтажку в центре города. Российский дрон попал в крышу, из-за чего конструкции здания не выдержали.

Атака на Конотоп / © Управление ГСЧС в Сумской области

О деталях вражеского налета и разрушения сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

«Продолжается спасательная операция в многоэтажке, где обрушилось три этажа в результате попадания „Шахеда“», — отметил глава города.

Атака на Конотоп / © Управление ГСЧС в Сумской области

Впоследствии в прокуратуре Сумской области уточнили, что с 01:20 до 04:30 армия РФ нанесла массированный удар по Конотопу, выпустив, по предварительной информации, не менее 12 БПЛА.

На месте происшествия развернули масштабные работы подразделения ГСЧС. Спасатели сообщили, что под ударами врага оказались жилые дома и здание местного краеведческого музея.

Атака на Конотоп / © Управление ГСЧС в Сумской области

«В настоящее время известно о восьми травмированных. В многоквартирном жилом доме разрушены перекрытия от второго до четвертого этажа. Удалось спасти три человека», — отметили в ведомстве.

Днепропетровщина: удар по продуктовым складам и погибшие

В ночь на 20 мая под жестоким ударом российской армии оказался и Днепр. Оккупанты попали по гражданским объектам промышленности и частному сектору областного центра.

Атака на Днепр

О трагических последствиях вражеских обстрелов сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

«Из-за атаки в областном центре поврежден продуктовый склад, частные дома и автомобиль. В результате российского удара по областному центру два человека погибли», — сообщил чиновник.

Атака на Днепр

По его словам, по меньшей мере шесть пострадавших получили ранения разной степени тяжести. Пятерых раненых медики безотлагательно госпитализировали в больницы города. Состояние трех из них врачи оценивают как тяжелое.

Одесщина: атака на областной центр

Российская армия в ночь на 20 мая атаковала беспилотниками и Одессу. В городе зафиксированы повреждения жилищного фонда гражданских жителей и автотранспорта.

Атака на Одессу / © Facebook / Сергей Лысак

Руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о разрушении в городе.

Атака на Одессу / © Facebook / Сергей Лысак

«В одном из районов города после атаки полностью разрушено одноэтажное здание, где ликвидировали пожар, а в многоэтажке зафиксировано попадание в верхние этажи без детонации», — подчеркнул чиновник.

В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер добавил, что в областном центре также поврежден большой склад с посудой и недостроенная многоэтажка. Кроме того, падение обломков сбитых воздушных целей зафиксировали на территории одного из городских парков.

Запорожская область: ранение двухлетнего малыша и сотни ударов

Под утро 20 мая российские захватчики атаковали город Вольнянск Запорожского района. Вражеский удар пришелся по жилому кварталу.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Обстрел Вольнянская

«Удар пришелся по частному дому. Дом разрушен, после попадания возник пожар. Взрывной волной и обломками повреждены автомобиль и соседние дома. Ранены четыре человека: мужчина, женщины и двое детей — 2-летний мальчик и 12-летняя девочка. Всем оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.

«Суспільне» пообщались с местной жительницей Зоряной, семья которой пострадала от вражеского удара.

«Пострадал больше всего мой брат, у него много ожогов… Племянник мой, два года ему… тоже обожжен», — рассказывает жительница.

Всего за сутки семь человек, среди которых трое детей, получили травмы в Запорожье. По информации ОВА, за сутки оккупанты нанесли 909 ударов по 42 населенным пунктам области.

Обстрел Запорожской области

В частности, враг совершил 21 авиаудар по Камышевахе, Заречному, Орехову и другим селам. Также зафиксировано 590 атак БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) на Запорожье, Степногорске, Гуляйполе. Дополнительно враг бил из РСЗО по Гуляйпольскому и нанес 297 артиллерийских ударов.

Обстрел Запорожской области

Херсонщина: артиллерийские налеты и террор дронов

За прошедшие сутки не прекращались массированные удары и по Херсонской общине. Под прицелом русских войск оказалось сразу восемь населенных пунктов.

Начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько сообщил о ситуации в регионе.

«Под огнем русской артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Садовое, Зеленовка, Антоновка, Зимовник, Камышаны, Приозерное, Приднепровское. В частности, повреждены частные и многоэтажные дома, гражданские автомобили, территория предприятия, магазин, нежилое сооружение, гараж», — сообщил Шанько.

По информации руководителя МВА, в результате этих российских атак в Херсонской общине ранения получили 7 человек.

Харьковщина: гибель пожилой женщины и атаки новейшими дронами

Не утихали обстрелы и в Харьковской области. К ночи под ударом вражеского беспилотника оказался непосредственно Новобаварский район областного центра.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

«В Новобаварском районе зафиксирован удар вражеским БПЛА. Последствия уточняем. Пострадала 16-летняя девушка, получила острую реакцию на стресс. Медики оказывают помощь», — отметил глава ОВА.

Последствия атаки / © Олег Синєгубов

Всего за сутки под вражеским огнем находились город Харьков и еще 21 населенный пункт области. В результате этих атак один человек погиб, шесть получили ранения, среди которых есть ребенок.

В частности, в поселке Шевченково Купянского района из-за обстрела погибла 75-летняя женщина, а трое других жительниц получили травмы. Ранения гражданских зафиксированы также в селах Сподобовка и Светличное.

Последствия атаки / © Олег Синєгубов

«Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения: 9 БпЛА типа „Герань-2“; 7 БпЛА типа „Молния“; 8 fpv-дронов; 12 БпЛА», — сообщил Синегубов.

Из-за этих ударов в Харькове повреждены частный дом, железнодорожная инфраструктура и склады. В Богодуховском районе разрушения получили два админздания, частные дома, ангар и интернатное заведение в селе Малыжине.

Последствия атаки / © Олег Синєгубов

В Купянском районе повреждена территория кладбища в Шевченково, админздание в Боровском и склад в Большом Бурлуке. Также повреждены жилые дома в Изюмском и Харьковском районах области.

