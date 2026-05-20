У Зеленского заявили о проведении выборов в Украине и назвали даты

Украинские чиновники начинают готовиться к выборам. Кто-то уже начал убеждать электорат в своих намерениях и планах — раздавать «пакетики щедрости» с продуктами, канцелярией или инициировать доплаты пенсионерам. Несмотря на это, в стране идет война, и выборы могут состояться не раньше ее завершения.

Советник президента Украины Михаил Подоляк сообщил, когда могут состояться выборы в Украине. Об этом сообщил Апостроф.

Когда будут выборы в Украине: заявление Подоляка

20 мая исполняется ровно 7 лет, как президент Украины Владимир Зеленский вступил в должность. Его срок президентства должен был завершиться два года назад, 20 мая 2024 года. Однако из-за военного положения в Украине не могут состояться выборы, а Зеленский продолжает занимать свой пост.

Советник президента Украины Михаил Подоляк ответил на вопросы журналиста и сообщил, когда могут быть проведені выборы президента в Украине.

По его словам, в 2026 году выборов точно ожидать не следует. Выборы президента в Украине могут пройти весной 2027 года.

«Это возможно только в моменте через три месяца после постоянного прекращения огня… Но это только при системном давлении на Путина», — объяснил Михаил Подоляк.

В этом году, по словам Подоляка, завершение войны в Украине вряд ли будет, ведь Путин считает, что у него открылось «окно возможностей» на Ближнем Востоке.

Подоляк заявил, что единственная сила, которую сейчас понимает Россия, это уничтожение ее экспортных отраслей. Если уничтожить около 50% таких мощностей, Россия сама начнет искать решение остановки войны по линии фронта.

Напомним, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в интервью заявил, что пока не рассматривает вопрос о политической карьере или участии в президентских выборах.

Отвечая на вопрос, станет ли его должность трамплином для борьбы за кресло президента, он подчеркнул, что во время войны на кону стоит выживание государства, поэтому рано думать о политике.

Такой же позиции по выборам Буданов придерживался и раньше, когда возглавлял Главное управление разведки МОУ.

