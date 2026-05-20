У Зеленського заявили про проведення виборів в Україні і назвали дати

Українські високопосадовці починають готуватися до виборів. Хтось уже розпочав переконувати електорат у своїх намірах та планах — роздавати «пакунки щедрості» з продуктами, канцелярією чи ініціювати доплати пенсіонерам. Попри це, в країні триває війна, і вибори можуть відбутися не раніше її завершення.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, коли можуть відбутися вибори в Україні. Про це повідомив Апостроф.

Коли будуть вибори в Україні: заява Подоляка

20 травня виповнюється рівно 7 років, як президент України Володимир Зеленський обійняв свою посаду. Його термін президентства мав завершитися два роки тому, 20 травня 2024 року. Однак через воєнний стан в Україні не можуть відбутися вибори, а Зеленський продовжує обіймати свою посаду.

Радник президента України Михайло Подоляк відповів на запитання журналіста та повідомив, коли можуть бути вибори президента в Україні.

За його словами, у 2026 році виборів точно чекати не слід. Вибори президента в Україні можуть відбутися навесні 2027 року.

«Це можливо тільки в моменті через три місяці після сталого припинення вогню… Але це тільки за умови системного тиску на Путіна», — пояснив Михайло Подоляк.

Цьогоріч, за словами Подоляка, завершення війни в Україні навряд чи буде, адже Путін вважає, що в нього відкрилося «вікно можливостей» на Близькому Сході.

Подоляк заявив, що єдина сила, яку зараз розуміє Росія, — це винищення її експортних галузей. Якщо знищити близько 50% таких потужностей, Росія сама почне шукати рішення зупинення війни за лінією фронту.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов у інтерв’ю заявив, що наразі не розглядає питання політичної кар’єри чи участі у президентських виборах.

Відповідаючи на запитання, чи стане його посада трампліном для боротьби за крісло президента, він наголосив, що під час війни на кону стоїть виживання держави, тому думати про політику зарано.

Такої ж позиції щодо виборів Буданов дотримувався і раніше, коли очолював Головне управління розвідки МОУ.

