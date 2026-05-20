Дружина Остапчука терміново перенесла операцію перед виїздом з України: "Краще не ризикувати"

Володимир Остапчук з дружиною / © instagram.com/vova_ostapchuk

Дружина ведучого Володимира Остапчука — блогерка Катерина — перенесла операцію.

За словами обраниці шоумена, під час планового обстеження лікарі виявили у неї камені в жовчному міхурі, тому зволікати з лікуванням вона не захотіла. Катерина радилася з декількома спеціалістами й всі схиляли її до видалення жовчного міхура. Лікарі порадили не відкладати втручання, особливо зважаючи на майбутній переїзд до Канади та плани блогерки щодо ще однієї вагітності.

«На плановому чекапі у мене знайшли камені в жовчному. Я чекала на консультацію з гарним лікарем, тому що все-таки видалення жовчного — серйозне рішення. Сьогодні проконсультувалася із лікарем і вона сказала, що якщо я планую переїзд та вагітність, краще не ризикувати та видалити жовчний, тому що мої камені зʼявилися не через погану їжу, а тому, що в мене від природи загин, і, скоріш за все, вагітність це спровокувала», — пояснила блогерка у Telegram-каналі.

Допис Катерини Остапчук

Катерина також пояснила, чому не стала відкладати операцію до переїзду в Канаду. За словами блогерки, там таке втручання коштує значно дорожче, а швидко потрапити на процедуру практично неможливо. За операцію з видалення жовчного в Україні зірка витратила 50 тис. грн.

«У Канаді це коштує 5-8 тисяч доларів, а у нас — 50 тисяч гривень за все. А через те, що ми вже скоро їдемо, робити операцію треба в найближчий час, тому я і шукала „на завтра“. Ну і в Канаді не можна як у нас захотіти і зробити операцію в найближчий час, а чекати місяцями я не можу і не хочу», — поділилася блогерка.

Також Катерина зізналася, що переживала через ще одну причину: це вже друга операція під наркозом за останній місяць. Про перше втручання вона вирішила не розповідати публічно. На щастя, операція вже залишилася позаду. Дружина Остапчука поділилася, що зараз поступово приходить до тями після наркозу, хоча самопочуття поки ще не найкраще.

«Мене щойно привезли до палати. Лікаря ще не було. Як минула операція — поки не знаю. За відчуттями, я не дуже добре відходила після наркозу, якщо порівнювати з попередньою операцією. Починає боліти і мені вкололи знеболювальне. Операція тривала годину й дренаж мені не поставили, слава Богу», — поділилася Катерина.

