Трудові мігранти зароблятимуть більше за українців: аналітик попередив про жорстку конкуренцію

Трудові мігранти в Україні

Реклама

Офіційна статистика про середню зарплату в Україні у майже 28 тисяч гривень є економічно необґрунтованою. З урахуванням величезного тіньового сектору реальна цифра є значно меншою. Експерт попередив, що за таких умов трудові мігранти можуть виграти конкуренцію в українців.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив експерт аналітичного центру «Обʼєднана Україна» Богдан Попов.

За його словами, цифри, які регулярно публікують у звітах, відображають ситуацію лише в обмеженому сегменті ринку праці.

Реклама

Аналітик підкреслив, що задекларована в різних підрахунках середня зарплата по Україні на рівні 28–30 тисяч гривень абсолютно відірвана від реальності, у якій живе більшість громадян.

«Це взагалі економічно необґрунтована цифра. І журнали, і таблоїди, які про це пишуть, вони знімають білі зарплати по супербілих компаніях. Скільки заробляє ларечник на базарі? 1100 за зміну, зміна 14 годин, з 8 ранку до 10 вечора, ну плюс-мінус», — зауважив Попов.

Експерт додав, що відпрацювати у такому шаленому темпі повноцінний місяць просто фізично неможливо.

«І скільки так можна походити на роботу? Ну не походиш 24 дні, об’єктивно. Це буде набагато менше. І це буде 16 днів плюс-мінус, це буде 17 гривень. Це ларечник в Києві. Ларечник в Сумах буде отримувати 500. Ларечник в райцентрі буде отримувати 300. Давайте порахуємо. І це все платиться кешем, без податкового обігу і ніде не фіксується», — наголосив аналітик.

Реклама

Попов пояснив, що реальну картину доходів можна побачити лише тоді, коли до уваги береться неофіційне працевлаштування та «чорний» готівковий ринок, який охоплює майже половину держави.

«Окей, якщо ми пройдемося по центру Києва, подивимося на середню зарплату в офісах, там ми нарахуємо десь 35-30. Але якщо ми врахуємо все це, у нас в чорному ринку працює 45% економіки мінімум, 45% ВВП навіть, я б сказав. Тобто це оцінки МВФ, це не я цифру десь придумав. І якщо ми перерахуємо ці гроші, то на середньому по Україні буде 18. І це відверта правда», — резюмував фахівець.

За таких умов, зазначає аналітик, праця майбутніх іноземних робітників оцінюватиметься значно вище. Наприклад, трудові мігранти можуть претендувати на орієнтовні 500 доларів, що становить близько 22 тисяч гривень. Відповідно, іноземець обходитиметься дорожче, ніж середньостатистичний українець у регіоні.

Серйозною системною проблемою в Україні залишається повна відсутність комунікації між великими центрами та регіонами. Мешканці провінції часто стикаються з бар’єрами під час спроб працевлаштуватися у столиці.

Реклама

«Коли люди з регіонів хочуть приїхати в центр, вони навіть не завжди можуть це зробити. Тому що тут велика конкуренція. Будуть конкурувати іммігранти всі. І на жаль, є велика проблема, що іммігранти багато де будуть вигравати. Тому що іммігрант буде готовий працювати серйозніше, набагато більше, набагато складніше і отримувати ті самі гроші», — підсумував Попов.

Трудові мігранти в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше президент Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник попередив про критичний дефіцит робочих рук в Україні. Зокрема, бракуватиме будівельників, водіїв, слюсарів, сантехніків.

Однак HR-експертка Тетяна Пашкіна вважає, що в умовах війни в Україні навряд чи варто очікувати масового приїзду заробітчан з інших країн. Вона пояснила, що нинішній рівень зарплат (500-800 дол.) недостатній, щоб привабити іноземців, зважаючи на високу невизначеність. Експертка також наголосила, що українське законодавство поки що не є «лагідним» до трудових мігрантів, і суттєвих змін у цій сфері не спостерігається.

Новини партнерів