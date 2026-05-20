Що не можуть забрати за борги: перелік речей, які захищає закон

Яке майно не відбирають за борги

Реклама

За борги в Україні можуть забирати майно. Нерідко трапляється так, що забирають і єдині квартири. Однак для цього потрібно мати щонайменше 400 тисяч гривень боргу. Забирати майно можуть і за дрібніші борги. Що у вас можуть відібрати?

У Міністерстві юстиції України розповіли, яке майно не можуть відібрати за борги в українців.

Яке майно не можуть відібрати за борги: повний перелік

У межах виконавчого провадження проти людини, що заборгувала кошти, держава має право на вилучення майна. Однак вилучати можна не все.

Реклама

Під час виконавчого провадження людині гарантують дотримання її прав, проте заберуть речі, які потрібні для погашення боргу.

За законом України є речі, які не можуть бути вилучені у громадян для погашення боргів. До списку речей, які відібрати не можуть, належать такі:

предмети першої потреби (одяг, взуття, постіль, засоби гігієни);

необхідні медичні засоби та ліки;

мінімальний набір меблів і побутової техніки;

продукти і вода (або кошти на купівлю продуктів);

майно для роботи, якщо воно є єдиним джерелом доходу;

паливо для приготування їжі та опалення;

деякі види сільськогосподарського майна;

державні нагороди та пам’ятні відзнаки.

Такий перелік гарантує, що навіть в умовах конфіскації майна за борги людина матиме базовий набір для життя та можливості працювати.

Під час дії воєнного стану є додаткові правила, які пом’якшують умови для українців, що мають борги. Зокрема, борги не можуть стягувати з пенсії та стипендії (виняток — аліменти, стягнення за каліцтва чи смерть внаслідок кримінального правопорушення, громадяни РФ).

Реклама

Також боржники можуть користуватися коштами з рахунків, на які накладено арешт, однак не більше двох мінімальних зарплат на місяць.

Якщо борг невеликий, стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку не відбуваються. Продовжує дію мораторій на відчуження іпотечного житла за окремими категоріями споживчих кредитів. У районах бойових дій та на тимчасово окупованих територіях заборонене примусове виконання рішень.

Варто зазначити, що ці правила діють лише на період воєнного стану.

Вилучення квартири за борги в Україні: останні новини

Нагадаємо, через погіршення економічного становища та зростання цін українці часто побоюються втратити єдине житло через борги. Проте у Мін’юсті зазначають, що закон захищає громадян: виконавці не мають права вилучати предмети першої потреби (одяг, ліки, продукти, мінімум меблів, паливо), а також єдину оселю за відносно невеликих сум заборгованості.

Реклама

Під час воєнного стану поріг для конфіскації єдиного житла боржника збільшено з 20 до 50 мінімальних заробітних плат (станом на 2026 рік це 432 350 грн).

В умовах воєнного стану також діють додаткові пом’якшення та обмеження щодо примусового стягнення коштів. Зокрема, припинено стягнення з пенсій та стипендій. Боржники можуть користуватися коштами з арештованого рахунку в межах двох мінімальних зарплат на місяць.

Також діє мораторій на відчуження іпотечного житла за окремими споживчими кредитами, а для військовослужбовців стягнення на єдине житло зупиняється на час дії воєнного стану та на рік після його завершення.

Особливий захист передбачено для жителів тимчасово окупованих територій та районів бойових дій. Там примусове виконання рішень заборонено загалом.

Реклама

Водночас в Україні підтримали законопроєкт №14005, який запроваджує масштабну цифрову модель стягнення боргів. Нова система передбачає тотальну автоматизацію: щойно рішення суду набирає чинності, алгоритм миттєво сканує реєстри майна й бази банків.

Перебування у реєстрі боржників автоматично блокує будь-які нотаріальні угоди з майном, а виконавець отримує право стягувати кошти навіть з осіб, які є боржниками самого боржника. Позитивним боком реформи є швидке автоматичне зняття арештів наступного дня після погашення боргу без бюрократії.

Проте є і мінуси — через миттєве блокування абсолютно всіх рахунків навіть за дрібний борг людина може опинитися у фінансовому вакуумі.

Закон чітко визначає суворий порядок дій для виконавців: спочатку вилучаються готівка та гроші на рахунках, і лише потім — майно. Громадян захистять від втрати житла. Вилучення єдиного житла є крайнім заходом і заборонене, якщо сума заборгованості не перевищує 50 мінімальних заробітних плат.

Реклама

Новини партнерів