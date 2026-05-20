Потужні вибухи, руйнування та троє загиблих: Росія вдарила касетною ракетою по центру міста в Україні (відео)

Наслідки атаки по Прилуках

День жалоби оголосили сьогодні, 20 травня, в Прилуках на Чернігівщині. Напередодні вранці росіяни атакували центр міста балістикою. Внаслідок атаки ворога, загинули троє людей, серед них — підліток. Також 30 містян постраждали.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Аліна Лісова.

Росіяни вдарили балістичною ракетою по підприємству, яке розташоване неподалік центру Прилук. Від вибухової хвилі постраждали ТЦ, магазини та помешкання людей.

Наслідки удару по Прилуках

«Внаслідок атаки відомо про трьох загиблих. Це — чоловік, жінка та 15-річний хлопець. За словами очевидців, підліток спочатку із складними пораненнями потрапив до лікарні. Медики боролися за його життя, проте хлопчик помер», — каже Аліна Лісова.

Хлопчик просто проходив мимо. Росіяни навмисно вдарили касетною ракетою, щоб вбити якомога більше людей.

Постраждало 34 людини, 4 з них — у тяжкому стані.

Люди намагаються прибирати наслідки ударів та оговтатись.

