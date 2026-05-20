Укрaїнa
2671
У даху діра, обвалились три поверхи: РФ прицільно вгатила по багатоповерхівці — шокувальні фото, відео

У місті Конотоп зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок.

Атака на Конотоп 20 травня.

Атака на Конотоп 20 травня. / © Управління ДСНС у Сумській області

Росіяни цієї ночі, 20 травня, потужно вдарили по багатоповерхівці у Конотопі Сумської області. Через «приліт» обвалилися три поверхи.

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

Протягом ночі місто перебувало під масованої атакою «Шахедів». Сталася серія потужних вибухів.

Росіяни атакували житлові будинки. Один з БпЛА поцілили просто у багатоповерхівку в центрі міста. Влучання сталося у дах. Обвалилося кілька поверхів.

«Триває рятувальна операція в багатоповерхівці, де обвалилося три поверхи в результаті влучання „Шахеду“, — повідомив мер.

Атака Росії на Конотоп — деталі

У прокуратурі області повідомили, що від 01:20 до 04:30 армія РФ завдала масованого удару по Конотопу. За попередніми даними, місто атакували 12 БпЛА.

За даними ДСНС, наразі відомо про вісьмох травмованих. У місті під ударами ворога опинилися житлові будинки та будівля краєзнавчого музею. У багатоквартирному житловому будинку зруйновано перекриття від другого до четвертого поверху. Вдалося врятувати три людини.

Вночі 20 травня ворог здійснив масовану атаку на м. Конотоп. / © Управління ДСНС у Сумській області

Нагадаємо, вночі російські дрони масовано атакували Сумщину. Влучання зафіксували у житловому секторі Конотопської та Шосткинської громад. Зокрема, у Конотопі щонайменше шість людей отримали травми.

