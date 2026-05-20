- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 70
- Час на прочитання
- 1 хв
Як завжди, прекрасна: Єва Лонгорія білою сукнею підкреслила струнку фігуру у Каннах
Акторка обрала для свого виходу вбрання від Jacquemus.
Єва Лонгорія потрапила під приціл папараці у готелі Martinez у Каннах.
Акторка продемонструвала там жіночний аутфіт від бренду Jacquemus. На ній була біла сукня міді приталеного силуету, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання було без рукавів і мало пікантне декольте.
Образ Єва доповнила чорними лакованими слінгбеками High Cubisto із загостреними носками, на шпильках і з бантиками та чорною сумкою із золотою фурнітурою. У неї було укладання з локонами, макіяж з пишними віями і нюдовою помадою, масивні тоновані окуляри-авіатори на обличчі, діамантові сережки-цвяшки у вухах, делікатний ланцюжок на шиї і золотий годинник та каблучки на руках.
Нагадаємо, Єва Лонгорія продемоснтрувала у Каннах ще один образ — у гламурній сукні, розшитій лелітками кольору гнилої вишні, від бренду Sergio Hudson.