ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

Це дуже дорого: розкрито суму, яку принц та принцеса Уельські платять за проживання у своєму новому будинку Форест-лодж

Сім’я планувала оселитися у цьому будинку на постійній основі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принц і принцеса Уельські

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

У листопаді 2025 року принцеса Кейт та принц Вільям переїхали до будинку Форес-лодж , який має стати їх основним місцем проживання на довгі роки.

Журналістам стало відомо, скільки платить за оренду цього житла королівська родина. Згідно з новим повідомленням у газеті The Times, принц Вільям платить 411 435 доларів на рік за оренду будинку для своєї родини.

Будинок Форест-лодж / © Getty Images

Будинок Форест-лодж / © Getty Images

У документах, поданих 14 травня, принц Вільям та принцеса Кейт зазначені як власники права оренди маєтку Форест-Лодж у Віндзорському Великому парку. Цей маєток, внесений до списку пам'яток архітектури II категорії, він стане для їхньої родини будинком назавжди, і вони планують залишитися там навіть після того, як принц Уельський одного дня стане королем.

Вільям і Кейт живуть у Форест-Лоджі зі своїми дітьми: 12-річним принцом Джорджем, 11-річною принцесою Шарлоттою та 8-річним принцом Луї. Відомо, що їхній договір оренди поширюється на головний будинок і два котеджі на території маєтку, які використовуються персоналом.

Кейт та Вільям Вельські / © Getty Images

Кейт та Вільям Вельські / © Getty Images

За наявними даними, королівська пара платить більш ніж на 120 000 доларів більше, ніж попередній орендар маєтку.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
82
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie