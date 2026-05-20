Це дуже дорого: розкрито суму, яку принц та принцеса Уельські платять за проживання у своєму новому будинку Форест-лодж

У листопаді 2025 року принцеса Кейт та принц Вільям переїхали до будинку Форес-лодж , який має стати їх основним місцем проживання на довгі роки.

Журналістам стало відомо, скільки платить за оренду цього житла королівська родина. Згідно з новим повідомленням у газеті The Times, принц Вільям платить 411 435 доларів на рік за оренду будинку для своєї родини.

У документах, поданих 14 травня, принц Вільям та принцеса Кейт зазначені як власники права оренди маєтку Форест-Лодж у Віндзорському Великому парку. Цей маєток, внесений до списку пам'яток архітектури II категорії, він стане для їхньої родини будинком назавжди, і вони планують залишитися там навіть після того, як принц Уельський одного дня стане королем.

Вільям і Кейт живуть у Форест-Лоджі зі своїми дітьми: 12-річним принцом Джорджем, 11-річною принцесою Шарлоттою та 8-річним принцом Луї. Відомо, що їхній договір оренди поширюється на головний будинок і два котеджі на території маєтку, які використовуються персоналом.

За наявними даними, королівська пара платить більш ніж на 120 000 доларів більше, ніж попередній орендар маєтку.

