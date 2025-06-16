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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
385
Час на прочитання
2 хв

Літня відпустка: де люблять відпочивати члени європейських королівських домів

Члени європейських королівських сімей зазвичай виділяють влітку щонайменше місяць на відпустку. Розкажемо сьогодні, хто і де полюбляє відпочивати.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Шведська кронпринцеса Вікторія із сім'єю

Шведська кронпринцеса Вікторія із сім’єю / © Getty Images

Бельгійська королівська родина

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Король Філіп та королева Матильда люблять відпочивати з дітьми на віллі на острові Іль-де-Ре у Франції. Кілька років сім’я орендувала віллу для відпочинку, а 2019 року придбали там власну нерухомість. Тут дуже відокремлене місце, де королівська родина любить займатися пішим туризмом, велопрогулянками, кайтсерфінгом, а головне далеко від людських очей.

Острів Іль-де-Ре / © Getty Images

Острів Іль-де-Ре / © Getty Images

Шведська королівська родина

Кронпринцеса Вікторія і її чоловік кронпринц Даніель і двоє дітей пари — принц Оскар і принцеса Естель — люблять відпочивати в палаці Солліден на південному острові Еланд. Він був вперше побудований шведською королевою Вікторією 1906 року, сподіваючись, що тепліший клімат допоможе її тендітному здоров’ю.

Кронпринцеса Вікторія і Кронпринц Даніель з дітьми Оскаром і Естель / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія і Кронпринц Даніель з дітьми Оскаром і Естель / © Getty Images

Натхненний віллою Сан-Мікеле на Капрі, будинком Акселя Мунте, шановного шведського лікаря, він може похизуватися статуями та плиткою, привезеними прямо з Італії, пише tatler.com. Тепер він належить королю Карлу XVI Густаву, який відкрив сади для публіки, і шведи збираються тут щороку на святкування дня народження його дочки кронпринцеси Вікторії.

Данська королівська родина

Данська королівська родина / © Getty Images

Данська королівська родина / © Getty Images

Члени данської королівської родини їздять на відпочинок до замоку Кайкс, що у Франції. Цей чудовий замок і виноградник належав данській королівській сім’ї від 1970-х років, коли його купили королева Маргрете II та її французький чоловік принц Генрік через історичний зв’язок його сім’ї з цією власністю. Протягом багатьох років королівське подружжя витрачало час на рекультивацію землі, а Генрік став майстром виноробства. Тепер це звичайне місце відпочинку для наступного покоління королівських осіб, саме тут онук королеви Маргрете, граф Фелікс Монпеза, відсвяткував своє 20-річчя.

Замок Кайкс / © Getty Images

Замок Кайкс / © Getty Images

Нідерландська королівська родина

Король Віллем-Олександр та королева Максима люблять їздити на віллу в Краніді, що в Греції. 2012 року тоді ще принц Оранський купив цю приголомшливу розкішну віллу на грецькому Пелопоннесі.

Нідерландська королівська родина / © Getty Images

Нідерландська королівська родина / © Getty Images

Розташована на захід від міста Краніді, вона може похвалитися не лише басейном, а й приватною пристанню для яхт та приватним пляжем.

Вілла в Краніді / © Getty Images

Вілла в Краніді / © Getty Images

Норвезька королівська родина

Норвезькі монархи полюбляють проводити літо на фермі Бюгдей в Осло.

Норвезька королівська родина / © Getty Images

Норвезька королівська родина / © Getty Images

Ферма, що належить норвезькій королівській родині від 1305 року, є найстарішою власністю королівської родини у світі. Під час правління короля Гокона VII (1905-1957) вона стала популярним місцем літнього відпочинку для сім’ї, а його син король Улав V наслідував його приклад. Після смерті короля 1991 року ферма простоювала понад 15 років, поки 2007 року нинішній монарх король Гаральд V та його дружина королева Соня не повернулися на ферму після деяких реконструкцій.

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Дата публікації
Кількість переглядів
385
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