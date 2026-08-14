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Субота, 15 серпня, — не найпростіший час, що характеризується протистоянням добра і зла, під час якого, однак, не можна залишатися осторонь. У цей час складуться сприятливі умови для досягнення важливих цілей — як у професії, так і в бізнесі, тому можна знехтувати вихідним днем і використати всі можливості, надані нам зірками.

До успішного завершення роботи над важливим проєктом, можливо, залишилося зробити останній крок — не варто зволікати з цим. Якщо ж ми все-таки вирішимо відмовитися від роботи й відпочити, то в подорож у цей час краще не вирушати й бенкетів не влаштовувати.

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Неділя, 16 серпня, — час кардинальних змін, які зачіпають усі сфери життя, але насамперед ту, події в якій є для нас найважливішими саме зараз. Нічого не можна робити спонтанно, поспіхом і без підготовки — будь-яка помилка може дорого нам коштувати.

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Також дуже важлива впевненість у собі та своїх силах — без цієї якості не вдасться вирішити жодного — навіть найдрібнішого й найнезначнішого — питання. Головною спокусою дня стане виняткова можливість помститися людині, яка завдала нам якоїсь — насамперед, моральної — шкоди, проте зірки не радять цього робити — чому, ми зрозуміємо пізніше.

Кому пощастить у такий активний і діяльний час?

Близнята

Близнята отримають можливість помиритися з близькими людьми, з якими представники цього знака посварилися деякий час тому — хтось давно, а хтось нещодавно. Для когось це будуть діти, для когось — батьки, головне, що після спілкування з ними у стосунках настане довгоочікуваний мир.

Також дуже важливо — зробити висновки з того, що сталося, які дозволять уникнути подібних помилок у майбутньому, оскільки ще одна сварка може призвести до набагато серйозніших наслідків, позбутися яких виявиться далеко не так просто, як цього разу.

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Лев

Зірки підготували Левам приємний сюрприз, безпосередньо пов’язаний з їхнім особистим життям, а точніше — зі стосунками з людиною, яку вони давно й добре знають. Щоправда, протягом усього часу їхнього спілкування вони наполегливо вважали її другом, не помічаючи, що вона має до них інші — романтичні — почуття.

Але цими вихідними все може різко змінитися, і цьому сприятиме пояснення, яке розставить усе на свої місця. Представникам цього знака залишиться лише шкодувати про те, скільки часу було змарновано даремно, коли його можна було витратити з користю.

Козоріг

Козорогам саме цими днями вдасться розв’язати важливе — найімовірніше, життєво важливе — питання, яке вже почало здаватися їм безнадійним. Обставини, за яких це відбудеться, можуть бути найрізноманітнішими, але особливо велика ймовірність того, що їх буквально осяє — може навіть здатися, що варіант виходу з ситуації, що склалася, з’явиться сам собою, без особливих зусиль.

Насправді кількість роздумів, спрямованих на результат, перетвориться на якість, а отже, усі зусилля, скеровані на його досягнення, не будуть марними.

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