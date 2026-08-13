Гороскоп на 14 серпня для всіх знаків зодіаку: день негативної енергетики

Соняшники / © Associated Press

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У цей час, незважаючи на кінець робочого тижня, не можна піддаватися ліні — бурхлива енергія потребуватиме виходу, і неважливо, у що саме вона виллється — у професійні досягнення чи домашню роботу, головне в цій ситуації — активно діяти.

Овен

Перевтому, яку ви можете відчути в цей час, як не дивно, доведеться лікувати роботою: захопившись, ви й не помітите, як втома зникне, поступившись місцем бадьорості та бажанню активно діяти.

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Телець

Не варто поспішати з оформленням ділових і — особливо! — фінансових документів: оскільки цього дня в їхній текст може прокрастися прикра помилка, краще відкласти підписання важливих договорів.

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Близнята

Не варто марнувати сили, які представникам цього знака виділено на цей час: слід вибрати найважливіше завдання та, не відволікаючись на другорядні питання, зосередитися винятково на ньому.

Рак

Якщо ви відчуваєте, що роздратування набирає обертів, потрібно, як кажуть у таких випадках, «випустити пару», для чого підійде будь-який спосіб, головне, щоб він був безпечним для оточення — можна, наприклад, рвати папір.

Лев

Існує велика ймовірність того, що конфлікт, ініціатором якого ви можете стати цього дня, призведе до серйозних наслідків: як мінімум, можна посваритися з близькою людиною, а як максимум — розійтися з нею.

Діва

Розв’язуючи фінансові питання, слід бути обережним, а ще краще — взагалі відмовитися від них: цього дня замість очікуваного й бажаного прибутку можна зазнати несподіваного й вельми прикрого збитку.

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Терези

Займаючись фізичною працею, головне — працювати розмірено і не поспішаючи, перевтомившись, ви ризикуєте втратити сили і передчасно зійти з дистанції, а це призведе як до професійних, так і до фінансових втрат.

Скорпіон

Внутрішнє невдоволення, яке наростає протягом дня, може підштовхувати вас до конфліктів з оточенням — щоб уникнути неприємних наслідків, потрібно стримувати свої емоції.

Стрілець

Через емоції, що вийшли з-під контролю й розбушувалися, ви можете вчинити так, що згодом не зможете собі цього пробачити — чи варто робити те, про що згодом доведеться довго і, на жаль, марно шкодувати.

Козоріг

Слід стежити за своїм — м’яко кажучи, своєрідним — почуттям гумору: те, що вам здається смішним, може образити людей, яким адресовані ваші жарти — не варто даремно наживати собі ворогів у їхній особі.

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Водолій

Перш ніж підписати важливий договір, що має серйозні фінансові наслідки, ретельно його вивчіть — особливо текст, надрукований дрібним шрифтом: прикрих помилок і образливих друкарських помилок ще ніхто не скасовував.

Риби

Перед вихідними особливо небажано потрапляти на очі безпосередньому керівництву: якщо воно перебуває в поганому настрої, воно може скинути свій — цього разу безпідставний — гнів на вас.

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