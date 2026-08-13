Напад бегемота закінчився трагедією: однорічна дівчинка загинула, ще одна дитина зникла

Бегемот перекинув каное посеред річки у Кенії / © pexels.com

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Однорічна дівчинка загинула, ще одна дитина зникла безвісти після нападу бегемота на річці Тана в Кенії. Тварина перекинула каное, в якому перебували 18 людей.

Про це повідомило видання Mirror.

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Трагедія сталася у вівторок у селі Мікіндуні. За попередньою інформацією, група перетинала річку Тана та прямувала в напрямку Іджари. У цей момент на пасажирів каное напав бегемот, унаслідок чого човен перекинувся, а люди опинилися у воді.

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З 18 людей, які перебували в каное, 16 вдалося врятувати. Однорічна дівчинка потонула. Її тіло згодом знайшли та доправили до реферальної лікарні округу Хола. Там мають провести розтин.

Ще одна дитина після нападу залишається зниклою безвісти. У повідомленні йдеться про учня середньої школи Чанані. Пошукові роботи на річці продовжуються.

Напади бегемотів у цій місцевості не є поодинокими. Через небезпеку для людей, які користуються річкою, місцеві жителі закликають відповідні органи вжити заходів.

Нагадаємо, раніше у Зімбабве на озері Каріба перекинувся пором. Аварія сталася на великій африканській водоймі, у якій велика кількість крокодилів та бегемотів. Щонайменше 15 людей загинули, а ще 27 вважаються зниклими безвісти.

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