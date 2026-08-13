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Напад бегемота закінчився трагедією: однорічна дівчинка загинула, ще одна дитина зникла
Напад бегемота на річці Тана у Кенії призвів до загибелі однорічної дівчинки. Тварина перекинула каное з 18 людьми, ще одну дитину досі шукають.
Однорічна дівчинка загинула, ще одна дитина зникла безвісти після нападу бегемота на річці Тана в Кенії. Тварина перекинула каное, в якому перебували 18 людей.
Про це повідомило видання Mirror.
Трагедія сталася у вівторок у селі Мікіндуні. За попередньою інформацією, група перетинала річку Тана та прямувала в напрямку Іджари. У цей момент на пасажирів каное напав бегемот, унаслідок чого човен перекинувся, а люди опинилися у воді.
З 18 людей, які перебували в каное, 16 вдалося врятувати. Однорічна дівчинка потонула. Її тіло згодом знайшли та доправили до реферальної лікарні округу Хола. Там мають провести розтин.
Ще одна дитина після нападу залишається зниклою безвісти. У повідомленні йдеться про учня середньої школи Чанані. Пошукові роботи на річці продовжуються.
Напади бегемотів у цій місцевості не є поодинокими. Через небезпеку для людей, які користуються річкою, місцеві жителі закликають відповідні органи вжити заходів.
Нагадаємо, раніше у Зімбабве на озері Каріба перекинувся пором. Аварія сталася на великій африканській водоймі, у якій велика кількість крокодилів та бегемотів. Щонайменше 15 людей загинули, а ще 27 вважаються зниклими безвісти.