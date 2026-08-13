ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
1045
Час на прочитання
1 хв

Напад бегемота закінчився трагедією: однорічна дівчинка загинула, ще одна дитина зникла

Напад бегемота на річці Тана у Кенії призвів до загибелі однорічної дівчинки. Тварина перекинула каное з 18 людьми, ще одну дитину досі шукають.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Бегемот перекинув каное посеред річки у Кенії

Бегемот перекинув каное посеред річки у Кенії / © pexels.com

Однорічна дівчинка загинула, ще одна дитина зникла безвісти після нападу бегемота на річці Тана в Кенії. Тварина перекинула каное, в якому перебували 18 людей.

Про це повідомило видання Mirror.

Трагедія сталася у вівторок у селі Мікіндуні. За попередньою інформацією, група перетинала річку Тана та прямувала в напрямку Іджари. У цей момент на пасажирів каное напав бегемот, унаслідок чого човен перекинувся, а люди опинилися у воді.

З 18 людей, які перебували в каное, 16 вдалося врятувати. Однорічна дівчинка потонула. Її тіло згодом знайшли та доправили до реферальної лікарні округу Хола. Там мають провести розтин.

Ще одна дитина після нападу залишається зниклою безвісти. У повідомленні йдеться про учня середньої школи Чанані. Пошукові роботи на річці продовжуються.

Напади бегемотів у цій місцевості не є поодинокими. Через небезпеку для людей, які користуються річкою, місцеві жителі закликають відповідні органи вжити заходів.

Нагадаємо, раніше у Зімбабве на озері Каріба перекинувся пором. Аварія сталася на великій африканській водоймі, у якій велика кількість крокодилів та бегемотів. Щонайменше 15 людей загинули, а ще 27 вважаються зниклими безвісти.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie