Вчителька витратила всі заощадження на безлюдний острів: заради чого вона ризикнула всім

Острів Чумбе в Танзанії, недалеко від Занзібару / © Фото з відкритих джерел

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1991 року Сибілла Рідміллер побачила біля Занзібару безлюдний острів Чумбе з майже недоторканим кораловим рифом і вирішила вкласти власні кошти в його збереження. Уже за кілька років територія отримала охоронний статус, а згодом стала одним із перших приватно керованих морських парків регіону.

Про це повідомляє CNN.

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Рідміллер приїхала до Танзанії ще на початку 1980-х років і працювала в освітніх проєктах. Її непокоїло руйнування місцевих рифів через шкідливі методи рибальства, зокрема використання вибухівки.

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Під час подорожі навколо Занзібару 21 квітня 1991 року вона натрапила на Чумбе. Острів був незаселеним, а навколо нього збереглися кораловий риф, морські трави та інші природні екосистеми.

Острів буде фінансувати власний захист

Ідея Рідміллер полягала не просто у створенні закритого заповідника. Вона запропонувала модель, за якої обмежений екотуризм мав фінансувати охорону природи та екологічну освіту.

Після переговорів із владою Занзібару навколо острова створили територію, де заборонили рибальство та інший видобуток ресурсів. Заповідна морська зона охоплює близько 30 гектарів рифу та прилеглих екосистем.

До охорони залучили місцевих рибалок, яких навчили працювати рейнджерами. Вони добре знали місцеві води та могли пояснювати іншим громадам, навіщо потрібні обмеження.

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Згодом на острові з’явилися освітній центр і невеликий еко-готель. Будівлі обладнали сонячною енергією, системами збору дощової води та очищення стоків.

Екотуризм почав працювати 1998 року, а доходи від відвідувачів спрямовували на утримання заповідника та освітні програми.

Школярів почали навчати просто на острові

Окремою частиною проєкту стала екологічна освіта. На Чумбе почали привозити школярів і вчителів, щоб розповідати їм про коралові рифи, морські трави, ліси та місцеву фауну.

У результаті особиста ініціатива Рідміллер перетворилася на модель, що поєднала три напрямки: охорону острова й рифу, роботу з місцевими громадами та екотуризм, який фінансує збереження природи.

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Нагадаємо, у Великій Британії виставили на продаж невеликий острів, вартість якого лише трохи перевищує середню ціну житла в країні. Незвична пропозиція вже викликала значний інтерес серед потенційних покупців.

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