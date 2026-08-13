Мільярдер взявся рятувати «вмираючий» острів: як він змінився після інвестицій у 135 млн доларів

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Мільярдер і керівник хедж-фонду Ян Вейс придбав занепалий шотландський острів Танера-Мор приблизно за 2,2 млн доларів, а згодом вклав у його відновлення близько 135 млн доларів. За кілька років на острові відреставрували десятки споруд, висадили понад 100 тисяч дерев і створили нові простори для громади.

Про це повідомило видання The Times of India.

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Танера-Мор перейшов у власність Вейса 2017 року. За острів він заплатив близько 1,7 млн фунтів стерлінгів — на той час це становило приблизно 2,2 млн доларів. Танера-Мор площею близько 800 акрів є найбільшим островом архіпелагу Саммер-Айлс, розташованого біля північно-західного узбережжя Шотландії.

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Оголошення про продаж острова Вейс побачив ще 2013 року, але угоду уклав лише за кілька років. На той час Танера-Мор переживав занепад: населення скоротилося, старі будівлі руйнувалися, а значні ділянки землі заросли. Вейс вважав, що острів фактично «вмирає», тому вирішив відновити його, водночас зберігши місцеву історичну спадщину та природу.

Загалом на регенерацію Танера-Мор спрямували близько 100 млн фунтів стерлінгів, або приблизно 135 млн доларів. За даними Танери, за цей час вдалося відреставрувати понад 50 будівель, зокрема історичні котеджі та інші занедбані споруди. На острові також проклали близько 4,5 милі доріг та розбудували іншу інфраструктуру.

Окрему увагу приділили відновленню природи. На острові висадили понад 100 тисяч дерев, облаштували вісім ставків і висадили сотні місцевих водних рослин. Крім того, відновили близько 28 акрів історичних сільськогосподарських земель. Роботи також охопили старі сади та пасовища.

Частиною проєкту стало збереження традиційних ремесел. Для цього придбали та відреставрували два історичні судна для вилову оселедця — Clan Gordon і St Vincent. Відновлений ткацький верстат використовують для виготовлення твіду Tanera. Також на острові проводять заняття, присвячені традиційним навичкам, творчості та роботі із землею.

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З’явилися на Танера-Мор і нові спільні простори. Зокрема, колишній кар’єр переобладнали на центр, де розмістили офіси, житлові приміщення та майстерні. Крім того, на острові облаштували паб, каплицю, художню студію, кінотеатр, тренажерний зал, сауну та спільну кухню.

Танера-Мор також став місцем відновлювальних поїздок для працівників Національної служби охорони здоров’я, поліції та збройних сил. За інформацією Танери, від початку програми острів відвідали понад 1300 працівників державної служби. Під час таких поїздок вони можуть займатися садівництвом, висаджувати дерева, облаштовувати доріжки та долучатися до інших робіт.

Відновлення острова дало роботу і мешканцям Шотландського нагір’я. Понад 60% постійного персоналу Танери походять із цього регіону. Водночас на острові можуть працювати та проживати близько 150 людей.

2020 року Танера-Мор передали благодійному фонду, а згодом проєкт вийшов за межі острова та поширився на Койгач. За даними Financial Times, 2024 року майже 8 тисяч акрів землі на материку передали Компанії з розвитку громади Койгач. Таким чином, нині ініціатива охоплює як подальше відновлення Танера-Мор, так і проєкти на прилеглій території.

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