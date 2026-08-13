Путін дедалі більше ховається від можливого замаху: як Кремль маскує його пересування – NYT

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський президент Володимир Путін вибудував масштабну систему секретності навколо своїх пересувань і місцеперебування. Вона включає майже ідентичні кабінети в різних резиденціях, спеціальний бронепоїзд, окремі залізничні гілки та приховані станції.

Про це пише The New York Times, посилаючись на журналістські розслідування, супутникові знімки та джерела.

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За даними видання, рівень секретності навколо Путіна настільки високий, що журналісти іноді змушені аналізувати навіть стан рослин у його кабінеті, щоб визначити, коли насправді були записані показані Кремлем зустрічі.

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У Росії для таких заздалегідь записаних подій навіть існує окремий термін — «консерви». Зустріч може відбутися за кілька днів або тижнів до того, як Кремль покаже її як нібито актуальну.

«Порівняно з Росією це дитяча гра», — сказав журналіст-розслідувач Михайло Рубін, коментуючи нещодавній скандал навколо прихованої заміни літака президента США Дональда Трампа.

Однакові кабінети в різних резиденціях

Розслідувачі з'ясували, що Путін має практично однакові робочі кабінети щонайменше у кількох резиденціях. Це дозволяє Кремлю показувати відео зустрічей, не розкриваючи, де саме перебуває російський президент.

Відрізнити приміщення журналістам вдалося лише за дрібними деталями — розташуванням дверних ручок, стиків на стінах та іншими елементами інтер'єру.

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«Публічний образ Путіна — це вигадка, абсолютна брехня від початку до кінця», — вважає Рубін.

Бронепоїзд і секретні станції

Ще один елемент системи безпеки — спеціальний президентський поїзд.

За даними журналістських розслідувань та витоків документів, він зовні нагадує звичайний пасажирський склад, однак має бронювання, президентський кабінет, спеціальний зв'язок, тренажерну залу та спа-зону.

Поблизу щонайменше трьох заміських резиденцій Путіна також збудували спеціальні залізничні відгалуження й закриті станції.

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Зокрема, біля резиденції на Валдаї супутникові знімки показали станцію з вертолітним майданчиком, якої немає у звичайних розкладах та на публічних залізничних картах.

Колишній співробітник Федеральної служби охорони РФ раніше стверджував, що Путін віддає перевагу потягам, оскільки так складніше відстежувати його переміщення.

Безпека посилилася після початку війни

За оцінкою видання, одержимість Кремля секретністю значно посилилася ще під час пандемії COVID-19, коли чиновники перед зустрічами з Путіним проходили тривалий карантин.

Після початку повномасштабної війни проти України заходи стали ще жорсткішими. Особливо це проявилося після того, як українські безпілотники почали завдавати ударів дедалі глибше на території Росії.

На цьому тлі в РФ регулярно обмежують мобільний інтернет, а пересування Путіна, за даними ЗМІ, стали ще більш закритими.

У Москві також ходять чутки, що частина великих президентських кортежів може бути хибною і використовуватися для того, щоб приховати реальний маршрут російського лідера.

Журналісти зазначають, що така система потрібна Кремлю не лише для фізичної безпеки Путіна, а й для створення образу президента, який нібито постійно працює та повністю контролює ситуацію.

Війна в Україні обертається проти Путіна — останні новини

Нагадаємо, Верховний суд Росії скасував реєстрацію партії «Яблуко» на парламентських виборах у вересні. Це була єдина зареєстрована політична сила, яка відкрито виступала проти війни в Україні та закликала до негайного припинення вогню.

Перед цим «Яблуко» почало швидко набирати популярність у соцмережах. Партія стала однією з найпопулярніших у російському Telegram за кількістю підписників, а відео на її підтримку в TikTok збирали мільйони переглядів.

Особливо активно партію підтримували молоді росіяни. У низці неофіційних онлайн-опитувань «Яблуко» навіть випереджало провладну «Єдину Росію».

Паралельно в Росії погіршується економічна ситуація. Економіст Олег Устенко зазначав, що дефіцит російського бюджету, який на весь 2026 рік планували на рівні близько $50 млрд, уже за перше півріччя сягнув приблизно $80 млрд.

За його словами, попри проблеми з доходами Кремль не скорочує витрати на військово-промисловий комплекс і водночас збільшує фінансування силового блоку, тоді як соціальні видатки урізають.

Устенко вважає, що невдоволення росіян можуть посилювати зростання цін на пальне, удари по нафтопереробній інфраструктурі, скорочення соціальних виплат та висока інфляція.

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