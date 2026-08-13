Путін визвірився на Японію і заговорив про "територіальні загрози" для Росії: аналітики ISW вказали на тривожні кроки

Путін пригрозив Японії через Курильські острови

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Російський диктатор Володимир Путін разом із командувачем Тихоокеанського флоту Росії Віктором Ліїною різко розкритикували безпекову політику Японії під час завершального етапу військових навчань у Южно-Сахалінську. Москва намагається заблокувати оборонні ініціативи Токіо.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни.

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Кремль намагається стримати Японію від ухвалення жорсткішої оборонної позиції

Під час виступу на Сахаліні російський диктатор висловив занепокоєння зростанням «потенціалу конфлікту» в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. На його думку, це пов’язано з тим, що НАТО «просочується» в регіон, створює там нові військово-політичні блоки та розгортає нові системи озброєння.

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Окреме обурення очільника Кремля викликала оновлена оборонна концепція Токіо, у якій РФ зарахували до переліку ключових викликів. Путін заявив, що Росія «не загрожує Японії», а запроваджені санкції та войовнича риторика через вторгнення в Україну є нібито неспровокованими.

Водночас Путін заявив, що Росія не має територіальних претензій до Токіо, проте одразу ж натякнув: прагнення Японії повернути під свій контроль Курильські острови є прямою загрозою для РФ.

Диктатор також розкритикував нинішній японський уряд і закликав відновити діалог у тому форматі, який існував за часів прем’єр-міністра Сіндзо Абе.

Адмірал Віктор Ліїна підтримав Путіна та повторив зауваження щодо підвищення військових видатків та зміни оборонного курсу Японії.

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Попри жорсткість заяв, реакція Москви на японську Білу книгу з питань оборони виявилася стриманішою за позицію Пекіна, який звинуватив Токіо у «роздмухуванні загрози з боку КНР для виправдання власної ремілітаризації».

Кремль прагне змусити Японію зважати на російські інтереси в регіоні, але водночас намагається зберігати публічну дистанцію від вкрай агресивної риторики Китаю.

РФ висловила територіальні претензії Японії

Нагадаємо, Росія планує перейменувати острів Малі Курили та встановити там меморіальну дошку на честь радянського розвідника Ріхарда Зорге, про що повідомляє The Diplomat. У Токіо занепокоєні цими діями, оскільки вважають ці території японськими.

Москва вже не вперше використовує подібну політику пам’яті для підкріплення своїх претензій: 2012 та 2017 року об’єкти на Курилах називали на честь радянських розвідників і військових, причетних до захоплення островів, а 2022 року пропонувалося перепоховати останки Зорге з Токіо на один із Курильських островів.

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Суперечка за чотири найпівденніші острови — Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї — триває понад 80 років — відколи радянські війська окупували їх у 1945 році. Японія вважає контроль Росії незаконною окупацією, наголошуючи, що спірні острови не входять до групи Курил, від яких вона відмовилася за Сан-Францисським договором 1951 року.

Натомість Росія відкидає ці претензії і заяви про окупацію, вважаючи власний суверенітет над територіями беззаперечним.

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