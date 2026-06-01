Китай різко відреагував на допомогу Україні: Пекін побачив небезпеку в рішенні Японії

Китай розкритикував рішення Японії направити офіцерів Сил самооборони до місії НАТО, яка координує військову допомогу Україні.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь, повідомляє Укрінформ.

За даними японських медіа, уряд Японії вирішив відрядити чотирьох офіцерів на військову базу в Німеччині. Там вони мають ознайомитися з програмами допомоги Україні, які реалізуються під егідою НАТО.

У Пекіні заявили, що стурбовані такими діями Токіо. Китайська сторона вважає, що Японія нібито «просуває ремілітаризацію» та розширює географію своєї військової активності.

«Китай стурбований діями японської сторони, яка активно просуває процеси ремілітаризації та розширює географію своєї військової діяльності. Ми закликаємо міжнародну спільноту зберігати високу пильність щодо проявів нового японського мілітаризму», — заявив Лінь Цзянь.

За його словами, участь японських військових у подібних структурах може суперечити пацифістським зобов’язанням Японії. У МЗС КНР також стверджують, що інфраструктура НАТО нібито підриває регіональну стабільність.

«Створення такої інфраструктури під егідою НАТО підриває регіональну стабільність і не відповідає статусу мирної держави, що декларується Японією», — додав речник китайського МЗС.

Загроза «другого фронту» від РФ

Нагадаємо, міністерство оборони Японії у п’ятницю, 29 травня, оголосило, що країна вперше відправить офіцерів Сил самооборони до розташованого в Німеччині командування НАТО для участі в місії щодо України.

Зазначимо, що Токіо активізує співпрацю з НАТО на тлі серйозної стурбованості через зростання військової присутності Москви в регіоні. Як раніше попереджали аналітики, Росія різко посилила військову активність на Далекому Сході, що змушує Японію терміново зміцнювати власні північні рубежі.

Експерти припускають, що РФ може готувати «відволікальну операцію» в районі острова Хоккайдо. За найгіршим сценарієм, Росія здатна відкрити там другий фронт, якщо Японія буде зосереджена на потенційній кризі з Китаєм на півдні. На тлі цих загроз Росія вже розгорнула винищувачі Су-35 та протикорабельні ракети на спірних островах, а Охотське море поступово перетворює на заповідник для своїх атомних підводних човнів.

