Ольга Сумська відверто розповіла про конфлікти зі свекрухами: "Не так варю борщ"

Ольга Сумська

Українська акторка Ольга Сумська відверто заговорила про стосунки зі свекрухами та побутові конфлікти в родині, чим привернула увагу до теми особистих кордонів у шлюбі.

Артистка пригадала, що в різні періоди життя їй доводилося стикатися з типовими домашніми зауваженнями. Часто це були дрібниці, які швидко переростали в емоційні суперечки. Йшлося про побут: прибирання, прання, приготування їжі. З часом, за словами Сумської, вона навчилася реагувати спокійніше. А іноді навіть погоджувалася з порадами, щоб уникнути напруги.

«Ну, от обов’язково дати пораду. Не так варю борщ, скажімо, не так прибираю, не так перу, щось якісь побутові такі моменти. Мене це дратувало, але треба сказати, що потім я робила так, як казала мені свекрушечка», — пригадала Ольга в коментарі «Тур зірками».

Сумська наголошує, що більшість конфліктів між невісткою та свекрухою народжуються не зі злості, а з емоційної прив’язаності. Мати, за її словами, часто болісно реагує на зміну ролей у житті сина. Тому замість боротьби вона радить шукати баланс і терпіння.

«Будьте поблажливі, будьте поступливі, тому що коли ви поступаєтесь, коли оволоділи собою… Я розумію, що бувають ситуації дуже і дуже непередбачувані, все одно ви зрозумієте, що це син, це святе. Ну, як це ви відриваєте такого улюбленця, неймовірне своє дитя, і раптом теж ви закохані в нього. Це ж теж любов, тільки материнська», — підкреслила артистка.

Ольга Сумська пережила два шлюби й має двох доньок. У першому шлюбі з Євгеном Паперним народилася Антоніна. У другому шлюбі з Віталієм Борисюком акторка виховала доньку Ганну та зберегла сімейні стосунки, що тривають понад 30 років.

