Логістика РФ під ударом: у Криму загострюється дефіцит пального

У Криму виник дефіцит пального / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Російські війська дедалі частіше стикаються з проблемами із забезпеченням через удари по логістиці, а на окупованих територіях уже помітний дефіцит пального.

Про це заявив командир взводу БпЛА 3-го армійського корпусу Олександр «Схід» Іванцов і ефірі День.LIVE.

Військовий зазначив, що українські сили системно б’ють по паливозаправниках, вантажівках та інших логістичних об’єктах РФ, що безпосередньо впливає на боєздатність російської армії.

Реклама

«Логістика в будь-якій війні є ключовою. Якщо ми вибиваємо ворожу логістику, підрозділи не отримують у потрібній кількості палива, боєприпасів, безпілотників та особового складу», — наголосив Іванцов.

Наслідки ударів уже відчуваються не лише на фронті

За його словами, наслідки ударів уже відчуваються не лише на фронті, а й серед цивільного населення на тимчасово окупованих територіях.

Особливо гостро ситуація проявляється в Криму, де дефіцит пального стає дедалі помітнішим. Військовий пояснив, що російське командування змушене перенаправляти доступні ресурси насамперед на потреби армії.

«Через проблеми з логістикою пальне в першу чергу йде на військові потреби, а цивільне населення вже стикається з нестачею», — зазначив командир взводу БпЛА.

Реклама

Він додав, що удари по логістичних маршрутах залишаються одним із найефективніших способів послаблення окупаційних сил, адже без стабільного постачання армія РФ втрачає можливість швидко підтримувати свої підрозділи на передовій.

Нагадаємо, через атаки по російських НПЗ на окупованому РФ півострові Крим катастрофічно бракує пального.

Водночас на окупованій частині Запоріжжя водіїв закликають уникати замінованих трас.

Новини партнерів