Україна може вдарити по Білорусі: у Міноборони назвали умову

Будь-яка агресія чи будівництво інфраструктури для російських «шахедів» у Білорусі дає Україні повне право на адекватну відповідь

Україна може атакувати Білорусь, якщо побачить, що там будуються бази для «Шахедів» або звідти запускаються дрони.

Про це заявив фахівець із систем зв’язку та радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов в інтерв’ю з ведучою Дариною Труновою.

«Ми фіксуємо активність, яка в майбутньому може становити загрозу для нас або країн Європи. У нас є розвідка, яка відстежує ситуацію в цілому. Наша армія готова до найрізноманітніших сценаріїв і подій. Ми не бачимо готовності напасти на нас умовно "завтра"», — заявив Флеш.

Він наголосив, що будь-яка агресія Росії з території Білорусі або білорусів з їхньої території дає українцям право використовувати «адекватну й симетричну відповідь».

Наприклад, якщо буде рух білоруської піхоти через кордон, то застосовуватимуться FPV-дрони.

«Якщо ми будемо бачити, що з Білорусі запускають, будують бази Шахедів" і запускають "Шахеди", то ми будемо атакувати ці бази абсолютно іншим типом БпЛА. Це залежить від того, яка саме загроза буде для нас з Білорусі», — пояснив Бескрестнов.

«Флеш» додав, що зараз, згідно з розвідданими, у Білорусі фіксується рух ворожих військ та будівництво укріплень, доріг.

Він запевнив, що захід колон техніки з території Білорусі, як це було 2022 року, зараз фізично неможливий. Проте експерт не виключає якусь комбіновану атаку. На його думку, відкриття фронту з Білоруссю може мати лише мету відтягнути частину наших військ на нову ділянку фронту.

Раніше Роберт (Мадяр) Бровді заявив, що Україна підготувала список з 500 об’єктів на території Білорусі, які можуть бути атаковані в разі, якщо режим Лукашенка вирішить підтримати Росію у війні.

