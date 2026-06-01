Інвестори в енергетику, які заходять в Україну під час війни, отримають значні переваги в майбутньому — очільник ДТЕК

Попри триваючу війну, Україна має декілька переваг, які можуть дати потенційним інвесторам можливість отримати довгострокову вигоду.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтервʼю німецькому виданню Handelsblatt.

«Звісно, на перший погляд розмови про інвестиції в розпал війни звучать дивно. Але компанії, які заходять в Україну зараз, можуть опинитися серед тих, хто виграє в довгостроковій перспективі. Ми маємо величезні запаси газу, великі сховища, колосальний потенціал для вітрової та сонячної енергетики, багато землі та висококваліфікованих інженерів. Війна також повністю трансформувала співпрацю між державним і приватним секторами», - розповів він.

Тімченко пояснив, що з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК інвестував 2,4 млрд євро у підтримку енергосистеми. 

Ці кошти були спрямовані на відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів енергетичних обʼєктів, а також у будівництво нових потужностей та систем накопичення енергії.

Він наголосив, що розвиток «зеленої» енергетики - це один з пріоритетів компанії.

«Звісно, відновлювані джерела енергії — це не питання ідеології для мене, а питання безпеки та незалежності. Саме тому відновлювані джерела енергії є одними з найважливіших технологій для майбутнього Європи», - підкреслив Тімченко.

Раніше Тімченко на конференції в Мюнхені обговорив зі світовими лідерами допомогу енергосистемі України.

