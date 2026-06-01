Ексдружина Остапчука на тлі його виїзду з України зізналася, що буде з їхнім понівеченим РФ будинком

Володимир Остапчук і Христина Горняк

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука — нотаріусиня Христина Горняк — прокоментувала його еміграцію та розповіла, що нині відбувається з їхнім спільним будинком під Києвом.

Так, наприкінці травня Остапчук разом із дружиною Катериною та однорічним сином Тимофієм виїхав до Канади. Зіркова родина продала частину майна та поїхала будувати нове життя за океан. Втім, як зізналася Христина, за життям колишнього чоловіка вона не стежить і про його еміграцію дізналася від підписників.

За словами Горняк, сьогодні її з Остапчуком пов’язує лише спільний будинок, який вони свого часу почали будувати в шлюбі. Саме це майно залишається єдиним невирішеним питанням між ними. Нотаріусиня також наголосила, що зараз не підтримує безпосереднього контакту з колишнім чоловіком. Ба більше, після російської атаки на Київщину саме вона займається питанням відновлення будинку, який зазнав пошкоджень.

Будинок Володимира Остапчука і Христини Горняк

«Нічого не знаю (про еміграцію ексчоловіка — прим. ред.). Дізналася тільки тому, що мені постійно надсилають якісь новини. Не слідкую. Мене нічого не поєднує, крім спільного будинку. Подивимося, як будемо його продавати й вирішувати питання. А так мені байдуже. На жаль, у нас немає безпосереднього контакту. У нас був "приліт" і зараз займаюсь питанням відновлення. Немає ані допомоги, ані контакту. Тому спочатку — відновити, а далі повернутися до продажу. Бо у мене думка не змінилася. А далі час покаже», — пояснила Горняк у коментарі «Люкс ФМ».

Нагадаємо, будинок у селі Вишеньки колишнє подружжя почало зводити ще 2021 року. Після розлучення між Христиною Горняк та Володимиром Остапчуком тривалий час точилися дискусії щодо його подальшої долі. Зрештою ексзакохані дійшли згоди продати нерухомість, а вторговані кошти розділити порівну. Однак через пошкодження будинку внаслідок російської атаки реалізацію цих планів довелося відкласти.

Нагадаємо, перед еміграцією Володимир Остапчук зіграв своє третє весілля під Львовом. Шоумен з молодшою на 16 років дружиною Катериною показав фото з камерної церемонії без гостей.

