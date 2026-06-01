Суспільство
192
1 хв

Принцеса Раджва та принц Хусейн святкують третю річницю весілля: представлено фото

Принцеса Раджва та спадковий принц Хусейн Йорданський сьогодні святкують третю річницю від дня свого весілля.

Ольга Кузьменко
Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн

Принцеса Раджва і Кронпринц Хусейн / © Getty Images

На честь річниці пари Королівський Хашимітський двір поділився новим портретним фото пари.

32-річна принцеса Раджва мала приголомшливий вигляд у шовковій сукні кольору морської хвилі, у неї у вухах були сережки-висячки з діамантами, а на пальці золота каблучка. Знімок опублікував журнал Hello!.

Спадковий принц Хусейн, одягнений у костюм, сорочку та краватку, ідеально поєднувався з образом його дружини. Він додав до свого вбрання значок у вигляді багатокінцевої червоної зірки, такий самий, як на національному прапорі країни.

Пара одружилася 1 червня 2023 року у палаці Захран в Аммані. На офіційній весільній церемонії наречена з'явилася у білій сукні з довгими рукавами, асиметричним вирізом та драпованим ліфом від Elie Saab, а взута була у балетки, а не туфлі на підборах.

Весілля принцеси Раджви та кронпринца Хусейна / © Getty Images

А на весільному прийомі принцеса Раджва з'явилася у білій сукні з пишною спідницею у поєднанні з високими рукавичками від Dolce & Gabbana та з тіарою на голові.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Instagram королеви Ранії

У серпні 2024 року принцеса Раджва та принц Хусейн вперше стали батьками, у них народилася дочка принцеса Іман.

