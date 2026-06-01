Принцеса Раджва та принц Хусейн святкують третю річницю весілля: представлено фото
Принцеса Раджва та спадковий принц Хусейн Йорданський сьогодні святкують третю річницю від дня свого весілля.
На честь річниці пари Королівський Хашимітський двір поділився новим портретним фото пари.
32-річна принцеса Раджва мала приголомшливий вигляд у шовковій сукні кольору морської хвилі, у неї у вухах були сережки-висячки з діамантами, а на пальці золота каблучка. Знімок опублікував журнал Hello!.
Спадковий принц Хусейн, одягнений у костюм, сорочку та краватку, ідеально поєднувався з образом його дружини. Він додав до свого вбрання значок у вигляді багатокінцевої червоної зірки, такий самий, як на національному прапорі країни.
Пара одружилася 1 червня 2023 року у палаці Захран в Аммані. На офіційній весільній церемонії наречена з'явилася у білій сукні з довгими рукавами, асиметричним вирізом та драпованим ліфом від Elie Saab, а взута була у балетки, а не туфлі на підборах.
А на весільному прийомі принцеса Раджва з'явилася у білій сукні з пишною спідницею у поєднанні з високими рукавичками від Dolce & Gabbana та з тіарою на голові.
У серпні 2024 року принцеса Раджва та принц Хусейн вперше стали батьками, у них народилася дочка принцеса Іман.