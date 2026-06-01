Фаршировані яйця "Вершкова ніжність": рецепт звичної класики з новим "звучанням"

Фаршировані яйця давно стали класикою святкового столу, але ця інтерпретація отримала особливий акцент на кремовість, глибину смаку та легку солодку нотку обсмаженої цибулі.

Станіслава Бондаренко
35 хвилин
180 ккал
Фаршировані яйця Вершкова ніжність tiktok.comkatarinacooks

Є закуски, які ніколи не виходять із моди і фаршировані яйця саме такі. На сторінці Katarina_cooks розповіли про рецепт із курячою печінкою, карамелізованою цибулею та вершковою текстурою. Це той випадок, коли знайомий смак раптом набуває святкового, майже ресторанного настрою.

Інгредієнти

яйця
5 шт.
куряча печінка
250 г
цибуля
200 г
вершкове масло
30 г
сіль
чорний мелений перець
майонез
40 г
корейська морква
пластівці солодкої паприки
зелень
Фаршировані яйця Вершкова ніжність tiktok.comkatarinacooks

Приготування

  1. Дрібно нарізану цибулю повільно обсмажують у великій кількості вершкового масла до золотистого, м’яко-солодкуватого смаку.

  2. Окремо курячу печінку приправляють сіллю та перцем і обсмажують до готовності, після чого дають їй повністю охолонути разом із цибулею.

  3. Варені яйця розрізають навпіл і відокремлюють жовтки.

  4. Печінку натирають на дрібній тертці, а потім з’єднують із жовтками, обсмаженою цибулею разом із маслом і майонезом.

  5. Масу ретельно розминають виделкою до кремової текстури.

  6. Додають сіль, перець або трохи майонезу для ніжнішої консистенції.

  7. Потім нею наповнюють білки.

  8. Фінальний штрих — декор із корейської моркви, паприки та свіжої зелені, який додає страві кольору та святкового настрою.

«Вершкова ніжність» — приклад того, як із базових продуктів можна створити цікаву закуску. Вона поєднує простоту домашньої кухні та естетику святкової подачі.

