Фаршировані яйця "Вершкова ніжність": рецепт звичної класики з новим "звучанням"
Фаршировані яйця давно стали класикою святкового столу, але ця інтерпретація отримала особливий акцент на кремовість, глибину смаку та легку солодку нотку обсмаженої цибулі.
Є закуски, які ніколи не виходять із моди і фаршировані яйця саме такі. На сторінці Katarina_cooks розповіли про рецепт із курячою печінкою, карамелізованою цибулею та вершковою текстурою. Це той випадок, коли знайомий смак раптом набуває святкового, майже ресторанного настрою.
Інгредієнти
- яйця
- 5 шт.
- куряча печінка
- 250 г
- цибуля
- 200 г
- вершкове масло
- 30 г
- сіль
-
- чорний мелений перець
-
- майонез
- 40 г
- корейська морква
-
- пластівці солодкої паприки
-
- зелень
-
Приготування
Дрібно нарізану цибулю повільно обсмажують у великій кількості вершкового масла до золотистого, м’яко-солодкуватого смаку.
Окремо курячу печінку приправляють сіллю та перцем і обсмажують до готовності, після чого дають їй повністю охолонути разом із цибулею.
Варені яйця розрізають навпіл і відокремлюють жовтки.
Печінку натирають на дрібній тертці, а потім з’єднують із жовтками, обсмаженою цибулею разом із маслом і майонезом.
Масу ретельно розминають виделкою до кремової текстури.
Додають сіль, перець або трохи майонезу для ніжнішої консистенції.
Потім нею наповнюють білки.
Фінальний штрих — декор із корейської моркви, паприки та свіжої зелені, який додає страві кольору та святкового настрою.
«Вершкова ніжність» — приклад того, як із базових продуктів можна створити цікаву закуску. Вона поєднує простоту домашньої кухні та естетику святкової подачі.