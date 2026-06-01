Фаршировані яйця "Вершкова ніжність": рецепт звичної класики з новим "звучанням"

Фаршировані яйця Вершкова ніжність

Є закуски, які ніколи не виходять із моди і фаршировані яйця саме такі. На сторінці Katarina_cooks розповіли про рецепт із курячою печінкою, карамелізованою цибулею та вершковою текстурою. Це той випадок, коли знайомий смак раптом набуває святкового, майже ресторанного настрою.

Інгредієнти яйця 5 шт. куряча печінка 250 г цибуля 200 г вершкове масло 30 г сіль чорний мелений перець майонез 40 г корейська морква пластівці солодкої паприки зелень

Приготування

Дрібно нарізану цибулю повільно обсмажують у великій кількості вершкового масла до золотистого, м’яко-солодкуватого смаку. Окремо курячу печінку приправляють сіллю та перцем і обсмажують до готовності, після чого дають їй повністю охолонути разом із цибулею. Варені яйця розрізають навпіл і відокремлюють жовтки. Печінку натирають на дрібній тертці, а потім з’єднують із жовтками, обсмаженою цибулею разом із маслом і майонезом. Масу ретельно розминають виделкою до кремової текстури. Додають сіль, перець або трохи майонезу для ніжнішої консистенції. Потім нею наповнюють білки. Фінальний штрих — декор із корейської моркви, паприки та свіжої зелені, який додає страві кольору та святкового настрою.

«Вершкова ніжність» — приклад того, як із базових продуктів можна створити цікаву закуску. Вона поєднує простоту домашньої кухні та естетику святкової подачі.

