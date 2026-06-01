Принцеса Інгрід Олександра повертається додому до Норвегії на тлі погіршення здоров'я її матері – кронпринцеси Метте-Маріт
Принцеса Інгрід Олександра повертається додому з Австралії, де навчається на тлі погіршення здоров'я її матері кронпринцеси Метте-Маріт.
Стало відомо, що 22-річна дочка Метте-Маріт і кронпринца Гокона приїде додому, бо хоче побути поряд зі своєю матір'ю у найважчий період її життя. У кронпринцеси Метте-Маріт 2018 року діагностували легеневий фіброз і зараз її стан здоров'я погіршився, про що нещодавно вперше публічно заявив її чоловік кронпринц Гокон.
Як повідомляє норвезьке видання NRK, 22-річна Інгрід Олександра, яка має завершити перший рік трирічної програми бакалаврату в університеті в Сіднеї, незабаром повернеться додому.
Тим часом, раніше ми повідомляли, що спадкоємець престолу Гокон скоротить свою поїздку до Японії на цьому тижні через стан здоров'я своєї дружини.
Також днями король Норвегії Харальд V вперше публічно заявив про погіршення здоров'я своєї невістки.