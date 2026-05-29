Норвезька кронпара приїхала провідати королеву Соню в лікарні: принцеса Метте-Маріт з’явилася без кисневого катетера

Їхній візит супроводжувався занепокоєнням, але вони здійснили його, незважаючи на проблеми зі здоров'ям самої кронпринцеси.

88-річну королеву Соню було госпіталізовано через фібриляцію та серцеву недостатність, згідно з офіційною заявою палацу. Вона залишиться у лікарні на кілька днів для спостереження та проведення подальших медичних обстежень, щоб переконатися, що її стан перебуває під контролем та не погіршиться.

Госпіталізація відбулася через кілька днів після її останніх публічних виступів, включаючи святкування Національного дня Норвегії 17 травня. Проте,\ прогресування її серцевого захворювання зрештою призвело до її переведення до лікарні в Осло. Це також сталося одразу після того, як у вівторок спадкоємець повідомив ЗМІ країни про стан здоров'я своєї дружини — принцеси Метте-Маріт.

Подружжя прибуло до медичного центру рано-вранці в четвер після першої ночі королеви Соні в лікарні. Вони приїхали на своєму власному автомобілі, повністю обладнаному електромобілі BMW, за кермом якого був принц Гокон. Фото опублікувало видання vanitatis.

Кронпринцеса Метте-Маріт цього разу була помічена без кисневого апарату, який вона використовує вже кілька тижнів через легеневий фіброз, діагностований 2018 року, який останнім часом загострився. Її чоловік принц Гокон особисто повідомив про стан її здоров'я минулого вівторка під час офіційного заходу.

«На жаль, останнім часом її стан значно погіршився. Вона серйозно хвора», — сказав принц ЗМІ, зізнавшись, наскільки сильно він стурбований.

Не виключено, що кронпринцесі проведуть трансплантацію легень у майбутньому, як уже кілька місяців тому повідомляв королівський двір.

