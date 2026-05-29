Темні кола та набряки під очима: чому вони з’являються та як їх позбутися

Темні кола та набряки під очима / © Credits

Реклама

Шкіра навколо очей — одна з найтонших і найчутливіших зон обличчя. Саме тому вона першою реагує на втому, нестачу сну, алергію чи навіть неправильне харчування.

Як пояснюють експерти видання Cleveland Clinic, припухлість з’являється тоді, коли у тканинах навколо очей накопичується рідина. Через це виникають набряки, «мішки» та ефект темних кіл.

У більшості випадків це лише тимчасова естетична проблема. Але якщо набряк не минає протягом 24–48 годин, офтальмологи радять звернутися до лікаря, адже іноді причина може бути серйознішою за банальне недосипання.

Реклама

Чому з’являються мішки під очима

Причин насправді набагато більше, ніж здається. Серед найпоширеніших:

нестача сну

алергія

надлишок солі у раціоні

подразнення косметикою

куріння

вікове зменшення колагену

генетика

носіння контактних лінз

затримка рідини в організмі

Лікарі також наголошують, що іноді темні кола та припухлість — це особливість будови обличчя, яку повністю прибрати домашнім доглядом неможливо.

Холод — головний союзник

Один із найефективніших способів швидко прибрати набряки — холодний компрес. Експерти радять лягти та покласти на очі рушник, змочений холодною водою, на кілька хвилин. Низька температура звужує судини та допомагає зменшити припухлість.

Також можуть допомогти:

Реклама

охолоджені кружечки огірка

холодні чайні пакетики

металеві ложки з холодильника

пакет заморожених овочів, загорнутий у рушник

Якщо набряки супроводжуються виділеннями чи подразненням, очі варто промити прохолодною водою.

Краплі та креми

Якщо причина — алергія, можуть допомогти антигістамінні очні краплі. Але використовувати стероїдні препарати без рекомендації лікаря небезпечно. Офтальмологиня Аннапурна Сінгх попереджає, що неправильне використання стероїдних крапель може навіть зашкодити зору.

Щодо догляду, дерматологи радять звертати увагу на креми з кофеїном, ретинолом і компонентами проти набряків.

А ось популярну пораду з інтернету про крем від геморою лікарі категорично не підтримують. Такі засоби можуть викликати подразнення, витончення шкіри та навіть посилити темні кола.

Реклама

Звички, які погіршують ситуацію

Іноді проблема не у косметиці, а у щоденних звичках.

Надлишок солі затримує воду в організмі, через що зранку обличчя та зона навколо очей можуть набрякати сильніше.

Куріння пришвидшує втрату колагену, а шкіра навколо очей стає тоншою та вразливішою.

Недосипання . Лікарі рекомендують спати 7–9 годин на добу. А щоб рідина не накопичувалась під очима, варто спати з трохи піднятою головою, наприклад, на додатковій подушці.

Косметика . Туш, тіні та креми з ароматизаторами чи барвниками можуть викликати подразнення чи алергічну реакцію. Якщо є підозра, варто на кілька тижнів відмовитися від продукту та поспостерігати за реакцією шкіри.

Контактні лінзи. Під час подразнення чи інфекції очей контактні лінзи можуть погіршити стан і сповільнити одужання.

Коли домашнього догляду недостатньо

Іноді набряки під очима мають генетичну природу чи пов’язані з віковими змінами, наприклад, ослабленням шкіри чи жировими пакетами під очима. У таких випадках можуть допомогти косметологічні процедури:

філери з гіалуроновою кислотою

лазерне шліфування шкіри

хімічні пілінги

блефаропластика — хірургічна підтяжка повік

Такі методи допомагають вирівняти текстуру шкіри, стимулювати вироблення колагену та зменшити ефект втомленого погляду.

Коли звертатися до лікаря

Якщо набряк не проходить понад 24–48 годин, супроводжується болем, впливає на зір, стає сильнішим і супроводжується почервонінням або виділеннями не варто займатися самолікуванням.

Реклама

Іноді за «невинними» мішками під очима можуть стояти серйозні офтальмологічні проблеми.

Темні кола та набряки під очима — це не завжди про втому. Часто організм буквально сигналізує про стрес, нестачу сну, алергію чи неправильні звички. І хоча миттєвого «чарівного» засобу не існує, регулярний догляд, достатній сон, менше солі та грамотний вибір косметики справді можуть помітно змінити вигляд шкіри навколо очей.

Новини партнерів