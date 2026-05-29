У Кремлі втішено відреагували на позицію нового прем’єра Угорщини Петера Мадяр щодо зброї для України.

Про це заявив речник «фюрера» Дмитро Пєсков.

З його слів, влада країни-агресорки «позитивно оцінює» слова Мадяра, що його країна не буде постачати озброєння та військову техніку до Україні. Мовляв, Москва, схвально відреагувала на позицію Будапешта не «підливати оливи у вогонь».

Водночас представник Кремля кинув зухвалу звинувачення на адресу інших країн Європи, які допомагають Україні. Пєсков брехливо наголосив, мовляв, «мир настав би швидше», аби вони не надавали озброєння.

Війна в Україні — заяви Мадяра

Угорський прем’єр Петер Мадяр під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте заявив про відмову Будапешта постачати зброю чи військову техніку Україні. З його слів, Угорщина не планує надавати військову допомогу сусідній країні.

Раніше політик заявляв, що мирна угода щодо України повинна мати реальні гарантії безпеки — а не так, як сталося у разі з Будапештським меморандумом 1994 року. Адже він не зміг гарантувати її територіальну цілісність.

З його слів, Україна стала жертвою неспровокованого нападу Росії. Прем’єр Угорщини також додав, що у війній зараз єважливим є припинення вогню і досягнення довготривалого миру.

