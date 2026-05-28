Петер Мадяр після зустрічі з генсеком НАТО зробив заяву про зброю для України

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про відмову Будапешта постачати зброю Україні.

Про це він повідомив у дописі на своїй сторінці у Facebook за підсумками переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі.

За словами Мадяра, під час зустрічі сторони обговорили участь Угорщини у структурах Північноатлантичного альянсу, зокрема миротворчу місію НАТО в Косово, де, як він зазначив, угорські військовослужбовці «виконують чудову роботу».

Окремо угорський прем’єр наголосив, що Угорщина не планує надавати військову допомогу Україні у війні з Росією, включно з постачанням зброї та військової техніки.

«Я повідомив пану генсеку, що Угорщина не відправлятиме зброю чи військову техніку в російсько-українську війну», — йдеться у дописі Мадяра.

Він також додав, що Марк Рютте поінформував його про підготовку до саміту НАТО, який відбудеться 7–8 липня в Анкарі, а також про розвиток міжнародної ситуації навколо Ормузької протоки.

Угорське видання Tetex повідомило, що у четвер, 28 травня, Петер Мадяр вирушив до Брюсселя, де провів переговори з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а в п’ятницю зустрінеться з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

