- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 269
- Час на прочитання
- 1 хв
Петер Мадяр після зустрічі з генсеком НАТО зробив заяву про зброю для України
Угорський прем’єр наголосив, що його країна не планує надавати військову допомогу Україні у війні з Росією
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про відмову Будапешта постачати зброю Україні.
Про це він повідомив у дописі на своїй сторінці у Facebook за підсумками переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі.
За словами Мадяра, під час зустрічі сторони обговорили участь Угорщини у структурах Північноатлантичного альянсу, зокрема миротворчу місію НАТО в Косово, де, як він зазначив, угорські військовослужбовці «виконують чудову роботу».
Окремо угорський прем’єр наголосив, що Угорщина не планує надавати військову допомогу Україні у війні з Росією, включно з постачанням зброї та військової техніки.
«Я повідомив пану генсеку, що Угорщина не відправлятиме зброю чи військову техніку в російсько-українську війну», — йдеться у дописі Мадяра.
Він також додав, що Марк Рютте поінформував його про підготовку до саміту НАТО, який відбудеться 7–8 липня в Анкарі, а також про розвиток міжнародної ситуації навколо Ормузької протоки.
Угорське видання Tetex повідомило, що у четвер, 28 травня, Петер Мадяр вирушив до Брюсселя, де провів переговори з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а в п’ятницю зустрінеться з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, але має для цього одну умову.