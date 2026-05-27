В уряді Мадяра висунула вимогу Зеленському: що вимагає Угорщина

Петер Мадяр. / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленський. Втім, для цього є умова.

Про це пресконференції заявили речники угорського уряду, повідомляє Euronews.

«Особиста зустріч між Петером Мадяром та Володимиром Зеленським можлива, якщо Україна виконає вимоги угорської сторони щодо врегулювання ситуації угорської меншини в Україні», — наголосила прессекретарка Ванда Сонді.

З її слів, технічні переговори вже тривають. Втім, зустріч на вищому рівні можлива, «якщо в цих переговорах буде досягнуто прогресу».

Нагадаємо, нещодавно Петер Мадяр заявив, що нібито сто тисяч угорців у Закарпатській області не мають базових прав людини. Ситуацію з нацменшиною він назвав «особливою». З його слів, вирішення ситуації з нацменшиною є «обов’язковою умовою», щоб Будапешт погодився на початок переговорів про вступ між ЄС та Україною.

Окрім того, минулого тижня прем’єр заявив, що збирається на Закарпаття, бо хоче зустрітися у Берегові на початку червня. Він висловив сподівання на швидкі та ефективні переговори з Києвом щодо угорців, які мешкають у регіоні.

Дата публікації 15:43, 13.05.26 Кількість переглядів 2633

