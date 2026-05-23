Мадяр заявив про 100 тисяч угорців «без прав» на Закарпатті і висунув нову умову

Петер Мадяр. / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що нібито сто тисяч угорців у Закарпатській області не мають базових прав людини. Ситуацію з нацменшиною він назвав «особливою».

Про це він сказав в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita.

З його слів, кожна країна має право й обов’язок відстоювати територіальну цілісність і незалежність. Однак Мадяр висловив обурення, мовляв, 2026-го у Центральній Європі проживає меншина, яка буцімто «не має основних прав».

Реклама

«Йдеться про право на мову, на культуру, на адміністративну автономію. У Закарпатті понад 100 000 угорців живуть без основних прав людини. Життя наших співвітчизників у країні, яка вже п’ять років перебуває у стані війни, і без того дуже складне», — висловився угорський прем’єр.

Водночас він наголосив, що Будапешт «готовий відкрити нову главу» у відносинах Києвом. Зокрема, розпочавши технічні переговори, пов’язані з угорцями на Закарпатті.

З його слів, це є «обов’язковою умовою» для того, щоб Угорщина погодилася на початок переговорів про вступ між ЄС та Україною.

«Перший розділ переговорів про вступ, зрештою, стосується верховенства права та демократії. Якщо ви хочете приєднатися до європейського клубу, ви повинні поважати ці права. Це не є чимось складним чи комплексним», — наголосив Мадяр.

Реклама

Відносини України і Угорщини

Угорщина ухвалила рішення про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України. У переліку товарів понад 20 найменувань. Серед них пшениця, насіння соняшника, борошно, м’ясо птиці, яйця.

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, коментуючи атаку РФ на Закарпаття, заявила, що удар не пов’язаний з відставкою Віктора Орбана, який був прихильником Москви. Мовляв, обстріл «слід розцінювати в контексті російської агресії проти України».

Водночас прем’єр Петер Мадяр заявив, що мирна угода щодо України повинна мати реальні гарантії безпеки, а не так, як сталося з Будапештським меморандумом 1994 року. Втім, з його слів, Будапешт «не планує» відправляти угорських солдатів до країни.

Дата публікації 17:39, 01.05.26 Кількість переглядів 126 Сибіга прокоментував перебіг перемовин із Угорщиною

Новини партнерів