Орбана назавжди можуть "відрізати" від влади — партія Мадяра готує радикальне рішення

Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Керівна партія «Тиса» подала до парламенту свою першу пропозицію щодо змін до Конституції Угорщини. Документ передбачає обмеження перебування на посаді прем’єр-міністра двома термінами, що унеможливить повернення Віктора Орбана на посаду глави уряду.

Про це повідомляють Telex та HVG.hu.

Ініціативу внесли депутати фракції «Тиса» Мартон Меллетей-Барна та Іштван Хантоші. Законопроєкт отримав назву «Шістнадцята поправка до Основного Закону Угорщини».

Реклама

Зокрема, документ пропонує доповнити Конституцію нормою, за якою прем’єр-міністром не може бути обрана людина, яка вже загалом обіймала цю посаду вісім років або більше — навіть із перервами. Водночас враховуватимуть усі прем’єрські мандати після 2 травня 1990 року.

Зміна влади в Угорщині — останні новини

Новообраний прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 9 травня прибув до парламенту країни та склав присягу. Європейські лідери та президент України Володимир Зеленський привітали його зі вступом на посаду.

Петер Мадяр очолив уряд Угорщини після передвиборчої кампанії, у якій обіцяв зміни на тлі економічної стагнації та напружених відносин Будапешта з союзниками за часів попереднього прем’єра Віктора Орбана.

Віктор Орбан заявив про намір відмовитися від депутатського мандата та залишити парламент. Водночас він планує зосередитися на реорганізації партії «Фідес» після поразки на виборах.

Реклама

Орбан визнав, що результат виборів став для нього несподіваним, оскільки до голосування він був упевнений у своїй перемозі.

Новини партнерів