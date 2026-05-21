Лавров видав нову заяву про війну і абсурдно пояснив невдачі на фронті

Міністр закордонних справ країни-агресорки РФ Сергій Лавров заявив, мовляв, їхня загарбницька армія «рухається» до цілей, які поставив їхній «фюрер» Росії Володимир Путін під час війни або, як вони зухвало кажуть, «свого».

Про це очільник МЗС РФ заявив в інтерв’ю Shanghai Media Group під час свого візиту до Китаю.

Традиційно, він оминув деталі про нібито успішний російський успіх на фронті, але водночас виправдався, чому ж досі поставлені «цілі» війни окупанти досі не досягнули.

Лавров, вочевидь, забув чи не хоче нагадувати, як армія РФ усіма можливими засобами стирає з лиця землі населені пункти в Україні. Натомість брехливо наголошує, мовляв, їхні війська не застосовують «більш жорсткі методи» ведення війни, бо нібито «не хочуть завдавати зайвої шкоди територіям, де проживає наш власний народ».

Вихвалився міністр і вигаданими «перемогами» у війні. З його слів, начебто від початку 2026-го окупанти захопили близько 80 населених пунктів. Втім, доказів цього він не надав.

Під час розмови з представниками китайського ЗМІ Лавров також повторив наратив Кремля, мовляв, Москва «відкрита до переговорів», звинувачуючи Київ у протилежному.

Заяви РФ про переговори щодо миру в Україні

Раніше Сергій Лавров озвучив ультиматуми Кремля для закінчення війни в Україні. Він також вибухнув погрозою, що Росія «за всіх обставин досягатиме цілей „сво“. З його слів, Москва прагне робити це „переважно дипломатичним шляхом“. Якщо ж дипломатія не вдасться, зухвало наголосив він, то „в межах „сво“.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков звинуватив президента Володимира Зеленського у начебто небажанні миру, до якого нібито є «відкритою Москва». Мовляв, «войовничі заяви» українського лідера є «головною перешкодою» до миру.

Дата публікації 19:39, 15.05.26

