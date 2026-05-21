Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує надати Україні статус «асоційованого члена» Євросоюзу уже зараз, не чекаючи на завершення тривалої процедури вступу. Проте цей план має суттєві нюанси, які можуть занепокоїти Київ.

Про це повідомляє AFP із посиланням на лист Мерца до очільників ЄС.

Мерц виступив із пропозицією надати Україні статус «асоційованого члена» ЄС без права голосу на період, поки триває процес повноцінного вступу до блоку. Цю ідею канцлер Німеччини вперше обговорив із європейськими партнерами у квітні. Вона передбачає участь президента України Володимира Зеленського у самітах Євросоюзу, однак без можливості голосувати.

Крім того, згідно з ідеєю Мерца, Україна зможе отримати представництво у Європейській комісії — виконавчому органі ЄС — а також делегувати членів до Європарламенту без права голосу.

Відповідно до пропозиції, яку німецький канцлер виклав у листі до очільників ЄС Урсули фон дер Ляєн та Антоніу Кошти, на Україну також поширюватиметься механізм взаємної допомоги Євросоюзу, а Київ матиме доступ до частини бюджету блоку.

«Очевидно, що ми не зможемо завершити процес вступу найближчим часом, зважаючи на численні перешкоди, а також політичну складність процесів ратифікації. Я бачу політичне рішення, яке негайно значно наблизить Україну до Європейського Союзу та його ключових інституцій», — написав Мерц.

Ця ініціатива може зустріти неоднозначну реакцію як серед країн-членів ЄС, так і в самій Україні. У Києві побоюються, що будь-які проміжні формати співпраці можуть загальмувати повноцінний вступ країни до Євросоюзу та залишити її у «сірій зоні».

Канцлер Німеччини водночас наголосив, що підтримує майбутнє повноправне членство України в ЄС і виступає за негайне відкриття «всіх переговорних кластерів».

«Це не буде „полегшене членство“, — написав він.

Нагадаємо, віцепрем’єр Тарас Качка заявив, що Україна планує закрити більшість переговорних розділів щодо вступу до ЄС протягом 12 — 18 місяців і вийти на підписання договору про членство 2027 року. Наразі країна має виконати 145 вимог Євросоюзу, які переважно стосуються адаптації законодавства та реформ держінституцій. Офіційне відкриття всіх шести переговорних кластерів очікується щонайпізніше в липні, що стане стартом фінального етапу перемовин.

Зауважимо, Франція виступає за поетапне зближення України з ЄС, але виключає прискорену процедуру вступу, про що заявив міністр-делегат Бенжамен Аддад. За його словами, одним із рішень може стати проміжний статус із поступовим наближенням до блоку, оскільки короткого шляху до членства не існує.

