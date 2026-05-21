Британська радіостанція "поховала" короля Чарльза

Король Чарльз / © Associated Press

Британська радіостанція Caroline під час ефіру випадково повідомила про смерть короля Чарльза, після чого перепросила за помилку.

Про це повідомляє The Guardian.

Керівництво радіо заявило, що повідомлення з’явилося через комп’ютерну помилку в головній студії Radio Caroline в Ессексі.

«Через комп’ютерну помилку в нашій головній студії випадково була активована процедура „Смерть монарха“, яку всі британські станції тримають у готовності, сподіваючись, що вона не знадобиться, і помилково було оголошено, що його величність король помер», — написав керівник станції Пітер Мур у Facebook.

Інцидент трапився, коли король і королева перебували в Північній Ірландії, де вони приєдналися до виступу фольклорного гурту.

Нагадаємо, Чарльз, у якого на початку минулого року було діагностовано невстановлену форму раку та який продовжує регулярно проходити лікування, бере участь у кампанії Stand Up To Cancer 2025, спільної кампанії Cancer Research UK та Channel 4.

