Британская радиостанция "похоронила" короля Чарльза

Король Чарльз / © Associated Press

Реклама

Британская радиостанция Caroline во время эфира случайно сообщила о смерти короля Чарльза, после чего извинилась за ошибку.

Об этом сообщает The Guardian.

Руководство радио заявило, что сообщение появилось из-за компьютерной ошибки в главной студии Radio Caroline в Эссексе.

Реклама

«Из-за компьютерной ошибки в нашей главной студии случайно была активирована процедура „Смерть монарха“, которую все британские станции держат в готовности, надеясь, что она не понадобится, и по ошибке было объявлено, что его величество король умер», — написал руководитель станции Питер Мур в Facebook.

Инцидент произошел, когда король и королева находились в Северной Ирландии, где они присоединились к выступлению фольклорной группы.

Напомним, Чарльз, у которого в начале прошлого года была диагностирована неустановленная форма рака и продолжает регулярно проходить лечение, участвует в кампании Stand Up To Cancer 2025, совместной кампании Cancer Research UK и Channel 4.

Новости партнеров