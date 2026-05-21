Британская радиостанция "похоронила" короля Чарльза
Руководитель станции объяснил, что по компьютерной ошибке случайно была активирована процедура «Смерть монарха».
Британская радиостанция Caroline во время эфира случайно сообщила о смерти короля Чарльза, после чего извинилась за ошибку.
Об этом сообщает The Guardian.
Руководство радио заявило, что сообщение появилось из-за компьютерной ошибки в главной студии Radio Caroline в Эссексе.
«Из-за компьютерной ошибки в нашей главной студии случайно была активирована процедура „Смерть монарха“, которую все британские станции держат в готовности, надеясь, что она не понадобится, и по ошибке было объявлено, что его величество король умер», — написал руководитель станции Питер Мур в Facebook.
Инцидент произошел, когда король и королева находились в Северной Ирландии, где они присоединились к выступлению фольклорной группы.
Напомним, Чарльз, у которого в начале прошлого года была диагностирована неустановленная форма рака и продолжает регулярно проходить лечение, участвует в кампании Stand Up To Cancer 2025, совместной кампании Cancer Research UK и Channel 4.