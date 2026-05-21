Сколько стоит жизнь в Британии: украинка ошарашила месячными расходами

Украинская блогерша Ната Татарчук откровенно поделилась собственным опытом жизни в Великобритании. Она подсчитала главные ежемесячные расходы на семью из четырех человек, включая жилье, еду и авто.

Об этом украинка рассказала в Тікток.

В семье Татарчук — четыре человека, поэтому она поделилась, сколько стоит жизнь в Великобритании для семьи с таким количеством человек. Украинка рассказала об основных ежемесячных расходах, среди которых — продукты, Интернет, детские кружки, содержание автомобилей и другие повседневные нужды. Все суммы блогерша озвучила в фунтах стерлингов:

Ипотека — 728 фунтов стерлингов (43 193 грн).

Вода — 58 фунтов стерлингов (3 441 грн).

Электроэнергия и газ в зимний период — 110 фунтов стерлингов (6 526 грн).

Продукты питания — 800 фунтов стерлингов (47 465 грн).

Мобильная связь для четырех человек — 40 фунтов стерлингов (2 373 грн).

Интернет, Netflix и Prime Video — 80 фунтов стерлингов (4 746 грн).

Семья пользуется двумя автомобилями, поэтому отдельную часть бюджета занимают расходы на транспорт. На топливо для двух водителей ежемесячно уходит около 150 фунтов стерлингов (8 899 грн), а страховка на авто стоит еще 90 фунтов стерлингов (5 339 грн) в месяц.

Татарчук живет в Британии вместе с детьми, которые посещают различные кружки. Например, занятия младшей дочери стоит 60 фунтов стерлингов (3 559 грн) ежемесячно. Также мама выделяет детям карманные деньги — 140 фунтов стерлингов (8 306 грн).

Кроме основных платежей, у семьи есть и дополнительные расходы — на питание в заведениях и приобретение бытовых товаров. На это в среднем тратится примерно 400 фунтов стерлингов (23 732 грн) ежемесячно.

«Это базовые потребности. Конечно, еще тратится на одежду и техобслуживание автомобиля, но минимум нужно зарабатывать 3000 фунтов стерлингов (около 177 тыс. 996 грн — ред.), чтобы прожить месяц в Британии», — отметила женщина.

