"Цены для миллиардеров": украинка поражена стоимостью квартир во Львове

Стоимость жилья во Львове достигла рекордных показателей, из-за чего покупка собственной недвижимости становится все более недосягаемой для большинства граждан. Социальные сети все чаще взрываются обсуждениями из-за стремительного подорожания квадратных метров на западе Украины. Граждане открыто интересуются, каким состоянием нужно владеть для такого соглашения.

Об этом написала украинка под ником angel_poiarkova_proshutia в Instagram, пишет «Фокус».

Сколько стоит «голый» квадратный метр в новостройке Львова

По словам женщины, расценки на первичном рынке не оставляют шансов на бюджетное приобретение. Даже без проведения каких-либо ремонтных работ суммы за жилье выставляются потрясающие.

«Один квадратный метр в новостройке без ремонта сейчас стоит около двух тысяч долларов, а самый дешевый минимум в полторы тысячи долларов можно найти разве что на первом или последнем этаже», — рассказала блоггер.

Тем покупателям, у которых нет времени на строительные работы и ищут исключительно полностью готовое жилье, придется выложить еще больше накоплений. Так, самая маленькая однокомнатная квартира с выполненным ремонтом в городе сейчас стартует как минимум от 105 тысяч долларов.

Цены на просторные многокомнатные квартиры

Ситуация с большими по площади помещениями на львовском рынке остается не менее сложной и напряженной. На сегодняшний день цены на комфортные многокомнатные квартиры в городе стартуют от 125 тысяч долларов и в хорошем состоянии иногда достигают почти 300 тысяч долларов.

Автор отмечает, что просторные двух- и трехкомнатные квартиры часто выставляют на продажу семьи с несколькими детьми, которые приняли решение уехать жить за границу. Впрочем, даже их предложения нельзя назвать доступными.

«Даже неликвидные варианты такого жилья обойдутся по меньшей мере в 125 тысяч долларов, в то время как цена на нормальные большие квартиры колеблется в пределах от 200 до 280 тысяч долларов», — отметила украинка.

