"Ціни для мільярдерів": українка вражена вартістю квартир у Львові

Вартість житла у Львові досягла рекордних показників, через що купівля власної нерухомості стає дедалі недосяжнішою для більшості громадян. Соціальні мережі дедалі частіше вибухають обговореннями через стрімке подорожчання квадратних метрів на заході України. Громадяни відкрито цікавляться, якими статками треба володіти для такої угоди.

Про це написала українка під ніком angel_poiarkova_proshutia в Instagram, пише «Фокус».

Скільки коштує «голий» квадратний метр у новобудові

За словами жінки, розцінки на первинному ринку не залишають шансів на бюджетне придбання. Навіть без проведення будь-яких ремонтних робіт суми за житло виставляються приголомшливі.

«Один квадратний метр у новобудові без ремонту зараз коштує близько двох тисяч доларів, а найдешевший мінімум у півтори тисячі доларів можна знайти хіба що на першому чи останньому поверсі», — розповіла блогерка.

Тим покупцям, які не мають часу на будівельні роботи і шукають виключно повністю готове житло, доведеться викласти ще більше накопичень. Так, найменша однокімнатна квартира з виконаним ремонтом у місті зараз стартує щонайменше від 105 тисяч доларів.

Ціни на просторі багатокімнатні квартири

Ситуація з більшими за площею помешканнями на львівському ринку залишається не менш складною та напруженою. На сьогодні ціни на комфортні багатокімнатні квартири в місті стартують від 125 тисяч доларів і в хорошому стані подекуди сягають майже 300 тисяч доларів.

Авторка зазначає, що просторі дво- та трикімнатні квартири часто виставляють на продаж родини з кількома дітьми, які ухвалили рішення виїхати жити за кордон. Утім, навіть їхні пропозиції не можна назвати доступними.

«Навіть неліквідні варіанти такого житла обійдуться щонайменше у 125 тисяч доларів, тоді як ціна на нормальні великі квартири коливається в межах від 200 до 280 тисяч доларів», — наголосила українка.

Нагадаємо, аналітики ринку нерухомості підрахували, скільки років українцям потрібно відкладати всю зарплату на купівлю однокімнатної квартири в обласних центрах. Найдовше збирати на житло доведеться у Києві та Ужгороді — близько 9 років.

Водночас найдоступнішим житло залишається у Запоріжжі, де придбати квартиру можна приблизно за два роки накопичень. До міст із найдешевшою нерухомістю також увійшли Херсон, Миколаїв, Суми та Харків.

Також, в Україні стартує експериментальний пілотний проєкт із будівництва соціального житла, який має докорінно змінити підхід до забезпечення житлом вразливих верств населення.

