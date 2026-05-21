Чому коти сплять біля ніг господаря: несподіване пояснення поведінки улюбленців

Багато власників котів регулярно прокидаються з домашнім улюбленцем біля ніг. Хоча таку поведінку часто пояснюють любов’ю тварин до тепла та затишку, причина може бути не лише в комфорті.

Про це повідомило видання Express, з посиланням на відео @cats.psy.

Коти часто обирають місце біля ніг через відчуття безпеки. Так тварина може залишатися поруч із господарем, але водночас контролювати ситуацію в кімнаті — бачити двері, реагувати на сторонні звуки та почуватися у захищеній позиції.

У відео зазначається, що сон біля ніг може бути для кота способом залишатися поряд із людиною та водночас спостерігати за навколишнім простором.

«Сплячи біля ваших ніг, ваша кішка обирає безпечне та захищене положення. Вона може бачити двері, бути уважною до будь-яких звуків і все ще бути поруч з вами. Це її спосіб сказати: „Я спостерігаю за тобою, поки ти спиш“», — зазначається у відео.

Крім того, така звичка, як стверджується у відео, може свідчити про довіру. Коти є найбільш беззахисними саме під час сну, тому повністю розслабляються лише поруч із людьми, поряд з якими почуваються у безпеці. Автори ролика наголошують: якщо кіт регулярно спить біля ваших ніг, це може означати, що він комфортно почувається у вашій присутності.

Водночас деякі коти можуть обирати це місце і з практичних причин. Біля ніг вони здатні відчувати тепло людського тіла, але не контактувати надто тісно протягом усієї ночі. Для частини тварин така позиція може бути найзручнішою для сну.

Відео швидко набрало популярності, а користувачі у коментарях почали ділитися власними історіями. Один із глядачів написав, що один його кіт спить біля ніг, а інший — просто зверху на ньому. Інша користувачка розповіла, що її кішка зазвичай лежить біля подушки, але іноді серед ночі переходить до ніг і сидить там настороженою.

Деякі власники тварин також поділилися спостереженнями, що їхні коти поводяться особливо уважно, коли господарі почуваються недобре. Одна з коментаторок зазначила, що її улюбленці навчилися помічати моменти, коли їй стає зле, та можуть розбудити чоловіка, якщо щось трапляється.

Інші користувачі писали, що їхні домашні улюбленці завжди намагаються залишатися поруч — незалежно від того, чи сплять вони біля ніг, поруч із подушкою або просто згорнувшись калачиком поряд із людиною.

