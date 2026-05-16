Собака та кіт

Суперечки про те, хто кращий — собаки чи коти — точаться роками. Одні вважають собак найвідданішими друзями людини, інші переконані, що коти розумніші та незалежніші. Втім, науковці вирішили подивитися на це питання з іншого боку та з’ясувати, чи пов’язані вподобання домашніх тварин із когнітивними здібностями людини.

Про це повідомило видання Zwierciadlo.pl.

Таке дослідження провела американська психологиня Деніз Гуастелло з Університету Керролла. Разом із колегами вона проаналізувала відмінності між любителями котів і собак, зокрема їхні риси характеру та результати тестів на мислення.

У дослідженні, проведеному 2014 року, взяли участь 600 студентів американських коледжів. Більшість респондентів назвали себе прихильниками собак — таких було 352. Ще 66 учасників віднесли себе до любителів котів. Решта заявили, що однаково люблять обох тварин або ж не мають чітких уподобань.

Учасники проходили особистісний тест 16PF, а також виконували завдання на оцінювання когнітивних здібностей. Після аналізу результатів дослідники дійшли висновку, що любителі котів у середньому отримали вищі бали за показниками міркування, ніж прихильники собак.

Автори роботи запропонували кілька можливих пояснень такого результату. Одне з них полягає в тому, що собаки подобаються дуже широкому колу людей незалежно від особистісних характеристик. Натомість, на думку дослідників, коти можуть частіше подобатися людям із вищими показниками міркування та абстрактного мислення.

Ще одна гіпотеза стосується творчих рис характеру. У дослідженні зазначається, що профіль особистості любителів котів має багато спільного з профілем творчих людей. Йдеться про незалежність, схильність до абстрактного мислення, емоційну чутливість, а також меншу орієнтацію на соціальні правила та умовності.

Дослідження також показало помітні відмінності в характерах власників котів і собак. Прихильники собак частіше виявляли риси екстравертів, були більш енергійними та зосередженими на спілкуванні й соціальних контактах.

Любителі котів, навпаки, частіше називали себе інтровертами та людьми, які люблять проводити час на самоті. Вони також демонстрували вищі показники за шкалою абстрактності, що пов’язано зі схильністю до фантазії, творчості та інтелектуальної допитливості.

На думку дослідників, саме ці риси можуть пояснювати те, чому прихильники котів показали вищі результати у тестах на мислення.

