Драма у Шотландії: "Селтік" виграв матч за чемпіонство та здобув рекордний титул

"Селтік" виграв чемпіонат Шотландії з футболу сезону-2025/26.

У заключному турі "кельти" на своєму полі обіграли свого конкурента у боротьбі за титул — "Хартс" з рахунком 3:1 .

У цьому поєдинку підопічних Мартіна O'Ніла влаштовувала лише перемога, адже перед останнім туром "серця" лідирували з 80 очками, випереджаючи "Селтік" на один бал.

"Хартс" міг перервати 39-річну гегемонію "Старої Фірми" — востаннє не "Селтік" або "Рейнджерс" вигравали чемпіонат Шотландії ще 1985 року, коли титул здобув "Абердін" під керівництвом молодого Алекса Фергюсона.

"Серця" мали шанс уп'яте в історії та вперше від сезону 1959/60 вибороти чемпіонський титул, але не судилося.

Наприкінці першого тайму команди обмінялися голами — на 43-й хвилині "Хартс" відкрив рахунок зусиллями Лоуренса Шенкленда, але ще до перерви гоподарі відповіли точним ударом Арне Енгельса з пенальті.

Під завісу матчу "Селтік" забив ще двічі та вирвав перемогу. Спочатку на 87-й хвилині відзначився Дайзен Маеда, а фінальну крапку на 90+8-й хвилині поставив Каллум Османд.

Таким чином, саме "Селтік" (82 очки) став чемпіоном — для "кельтів" це 56-й титул в історії, що є абсолютним рекордом. Це на один більше, ніж має "Рейнджерс" (55).

