Левандовські оголосив, що йде з "Барселони" та зворушливо попрощався

Роберт Левандовські

Зірковий форвард "Барселони" Роберт Левандовські оголосив, що залишить команду після завершення поточного сезону.

"Після чотирьох років, сповнених викликів та напруженої роботи, настав час йти. Я йду з почуттям, що місію виконано. 4 сезони, 3 титули. Я ніколи не забуду любов, яку отримував від уболівальників від перших моїх днів. Каталонія — моє місце на цій землі. Дякую кожному, кого я зустрів за ці чотири прекрасні роки.

Особлива подяка президенту Лапорті за те, що дав мені можливість прожити найнеймовірнішу главу в моїй кар'єрі. "Барселона" повернулася туди, де їй і слід бути. Visca Barça. Visca Catalunya", — написав Левандовські у себе в Instagram.

Нинішній контракт 37-річного польського футболіста з каталонським клубом спливає влітку, сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

Левандовські виступає за "Барселону" від літа 2022 року, коли перейшов з "Баварії" за 50 мільйонів євро. Він провів 191 матч за "синьо-гранатових", забив 119 голів та віддав 22 результативні передачі.

Разом з каталонцями Роберт по три рази виграв чемпіонат і Суперкубок Іспанії, а також один раз національний Кубок.

