Буданов натякнув на таємні канали у Росії: що це дає Україні

Кирило Буданов.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов заявляє, що його минула робота на посаді очільника ГУР допомагає йому вести переговори щодо мирної угоди з Росією.

Про це колишній головний військовий розвідник розповів в інтерв’ю The Times.

Видання наголошує: Буданов розповів, що все ще має доступ до інформаторів та впливових фігур у Росії, які дають розвідувальну інформацію про сильні та слабкі сторони, а також про «червоні лінії» тих, хто сидів за столом переговорів.

«Ми мали з ними справу багато років. Тому, повірте, я знаю, як з ними розмовляти», — наголосив очільник ОП.

The Times зауважує, що на посаді очільника української розвідки Буданов створив систему для переговорів щодо обміну полоненими, часто використовуючи на непрямі канали всередині Росії. З його слів, зараз ці канали виявилися корисними для мирних переговорів.

Інтерв’ю Буданова The Times — важливі заяви

Очільник ОП заявив, що Росія має можливість завдати ядерного удару по Україні. З його слів, її потенціал у «ядерці» «дозволяє виконати таке завдання». Втім, зараз нема жодних ознак цього. Якби були, додав Буданов, він «би знав».

Тим часом Київ готує технологічні «сюрпризи» для росіян на фронті. Україна вже має прототипи «розумних» автономних безпілотників. Буданов наголосив, технологічна революція, що відбувається в країні, дозволила ЗСУ завдати важких втрат російським окупантам.

Керівник Офісу президента також пообіцяв боротися з «ексцесами» з боку працівників ТЦК «всіма можливими способами». Водночас, уточнив він, мобілізація має тривати.

Дата публікації 12:27, 13.05.26

