Трамп заінтригував заявою про війну в Україні після переговорів із Сі

Сі Цзіньпін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорював з лідером Китаю Сі Цзіньпіном війну в Україні під час свого візиту до Піднебесної.

Про це він сказав у відповіді на запитання журналістів на борту літака Air Force One, пише Clash Report.

«Ми обговорювали це… Ну, це питання, яке ми хотіли б вирішити. До вчорашнього вечора все мало добрий вигляд, але вчора вони зазнали серйозного удару. Отже, це однаково відбудеться, але дуже прикро», — відповів Трамп на те, чи обговорювали Україну.

Реклама

Візит Трампа до Китаю — що відомо

13-15 травня президент США перебував з офіційним візитом у Китаї. Трамп і Сі обговорили низку питань, що стосуються двох країн. Зокрема, лідер КНР під час закритої зустрічі жорстко поставив перед вибором президента Трампа і заявив, що розбіжності щодо Тайваню можуть завести відносини на небезпечний шлях і навіть призвести до конфлікту.

Окрім того, американський президент розповів, що Сі нібито запропонував допомогу для розблокування Ормузької протоки. За словами Трампа, лідер КНР зацікавлений у досягненні угоди між Вашингтоном та Тегераном.

Сі Цзіньпін несподівано підтримав позицію США щодо іранської загрози. У Білому домі заявили, президенти дійшли згоди у тому, що Тегеран не може і не повинен отримати ядерну зброю — ніколи і за жодних обставин.

Дата публікації 12:31, 14.05.26 Кількість переглядів 948 “Агресивне” рукостискання Трампа з Сі в Пекіні облетіло Мережу: відео

Новини партнерів